الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

3 أفلام روائية وتسجيلية تناقش قضايا اجتماعية في نادي سينما أوبرا دمنهور

بوستر فيلم مشروع
بوستر فيلم مشروع تخرج عن القاهرة

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن نشاطها الثقافي والفكري فعاليات نادي السينما بالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، وتعرض فيلمين روائيين قصيرين هما "رزق" و"فوتوجينيك"، وآخر تسجيلي قصير بعنوان "مشروع تخرج عن القاهرة" وذلك مساء الجمعة المقبل الموافق 28 يونيو على مسرح أوبرا دمنهور، في إطار خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى تقديم كل ألوان الإبداع الفني.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الأفلام في تمام السابعة مساءً، ويعقب عرض الأفلام، ندوة للمناقشة تستضيف المخرجان شريف جابر، ومحمود خواجة، ويديرها الناقد السينمائي أحمد عسر.

تفاصيل فيلم رزق 

تدور أحداث فيلم "رزق" إخراج شريف جابر حول طالع النخل الذى يقع فى مأزق بسبب حلول موسم الحصاد ومرضه الذى يمنعه من القيام بمهمته وذلك بعد هروب ابنه المعاون له نتيجة قسوته .

تفاصيل فيلم فوتوجينيك

أما فيلم " فوتوجينيك" مستلهم عن قصة للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس سيناريو وإخراج شريف جابر سالم  ويدور حول شاب يهوى التصوير الفوتوغرافي لديه اعتقاد راسخ أن عدسة الكاميرا أصدق من العين البشرية إلى أن يقع فى الحب وتحدث مفاجأة .

تفاصيل فيلم مشروع تخرج عن القاهرة

وفيلم "مشروع تخرج عن القاهرة" إخراج محمود خواجه  تدور أحداثه حول شاب يعود إلى مدينته الصغيرة بعد قضاء فترة طويلة في القاهرة موثقًا رحلته على طول الطريق ويبدأ فى إجراء مقارنات بين طبيعة الحياة في المدينتين.

الأوبرا دار الأوبرا المصرية المركز القومي للسينما نادي السينما أوبرا دمنهور فيلم رزق

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