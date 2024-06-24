الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بحضور الرئيس السيسي.. مالا تعرفه عن مؤتمر الاستثمار المصري الأوربي

مؤتمر الاستثمار
مؤتمر الاستثمار

تستعد مصر لاستضافة مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي" تحت رعاية الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال يومي 29 و30 يونيو 2024.

اقتصاديون لـ"الدستور": مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي انطلاقة قوية بمشاركة القطاع الخاص

50 مليار دولار استثمارات متوقعة من إقامة مؤتمر الاستثمار الأوروبى

مؤتمر الاستثمار المصري الأوربي

ويحظي المؤتمر بأهمية كبيرة لدي كافة مؤسسات الدولة، حيث يهدف إلى التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، كما يسعى لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبى، بحضور العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار.

جذب الاستثمارات الأوروبية

يهدف المؤتمر إلى جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية، على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافةً إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة.

تخصص المساحة الأكبر في هذا المؤتمر للقطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي، وهذا هو الهدف الأساسي لعقد هذا المؤتمر.

تغطية إعلامية عالمية رفيعة المستوى

ويحظى المؤتمر بتغطية إعلامية عالمية رفيعة المستوى، إذ تم إطلاق الموقع الإلكتروني وعملية التسجيل عبر الموقع الذى تم تدشينه للمؤتمر (https://invegyeu.com/)، والدعوات الخاصة بالشركات المصرية والأوروبية والعالمية والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية.

ويعد انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي داخل مصر رسالة ثقة من قبل الإتحاد الأوروبي للإقتصاد المصري بما تم تحقيقه من خلال برامج الإصلاح الاقتصادى التى نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية فضلًا عن مشروعات البنية التحتية غير المسبوقة التى تم انجازها خلال تلك الفترة.

الاصلاح الإقتصادى

إضافة الى ذلك، يأتى المؤتمر ليثبت نجاح  اجراءات الاصلاح الإقتصادى التى نفذتها الدولة المصرية مؤخرًا، والتي استطاعت تحقيق الاستقرار في الاقتصاد المصري، وبالأخص تحرير سعر الصرف والقضاء علي سعر السوق الموازي وهى الإصلاحات التى كان لها القدرة علي تغيير رؤية مؤسسات  التصنيف الدولية مرة أخرى عن الاقتصاد المصري، ليعدل من نظرته السلبية إلى أن تصبح نظرة مستقرة ثم إيجابية.

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اقتصاديون لـ"الدستور": مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي انطلاقة قوية بمشاركة القطاع الخاص

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