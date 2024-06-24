الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السيطرة على حريق قسم الأزبكية.. والتحريات: "ماس كهربائى بغرفة المجندين"

حريق داخل قسم شرطة
حريق داخل قسم شرطة الأزبكية

كشفت التحريات الأولية لأجهزة الأمن بالقاهرة، أسباب نشوب حريق داخل قسم شرطة الأزبكية بعد أن تمكنت قوات الحماية المدنية من فرض سيطرتها على النيران وإخماده.

وتبين من التحريات أن الحريق نشب داخل غرفة المجندين أعلي مبنى القسم، بسبب ماس كهربائي فى التكييف أدى إلى تصاعد الأدخنة ونشوب النيران.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على النيران ولم تتسبب في وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح. 

 

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اندلاع حريق فى قسم الأزبكية

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السيطرة على حريق داخل وحدة الحاسب الآلي بكلية الطب جامعة أسيوط

 

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بتصاعد الأدخنة، ونشوب حريق داخل قسم شرطة الازبكية وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف والإطفاء ورجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

حريق قسم الازبكية قسم الازبكية غرفة المجندين حريق الحماية المدنية

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