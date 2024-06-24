السيطرة على حريق قسم الأزبكية.. والتحريات: "ماس كهربائى بغرفة المجندين"

كشفت التحريات الأولية لأجهزة الأمن بالقاهرة، أسباب نشوب حريق داخل قسم شرطة الأزبكية بعد أن تمكنت قوات الحماية المدنية من فرض سيطرتها على النيران وإخماده.

وتبين من التحريات أن الحريق نشب داخل غرفة المجندين أعلي مبنى القسم، بسبب ماس كهربائي فى التكييف أدى إلى تصاعد الأدخنة ونشوب النيران.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على النيران ولم تتسبب في وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بتصاعد الأدخنة، ونشوب حريق داخل قسم شرطة الازبكية وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف والإطفاء ورجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.