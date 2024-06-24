الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بحد أدنى 265 درجة.. محافظ كفرالشيخ يعتمد تنسيق القبول بمدارس التمريض

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

اعتمد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تنسيق القبول بمدارس التمريض الـ14 بالمحافظة التابعة لإدارة التدريب والمدارس بمديرية الشئون الصحية، للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك بحد أدنى 265 درجة.

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وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه يتم توزيع أيام التقديم من 1 يوليو حتى 15 يوليو  القادم للعام 2024، حسب المجاميع الأعلى، على أن تكون مدارس البنين كالاتى، قطاع شرق كفرالشيخ وتضم «بلطيم - الحامول - بيلا - برج البرلس» بمقر مدرسة السحايت بنين، وقطاع وسط كفرالشيخ وتضم «كفرالشيخ - سيدى غازى - الرياض - سيدى سالم» بمدرسة كفرالشيخ بنين، وقطاع غرب كفرالشيخ وتضم «دسوق - قلين - فوه - مطوبس» بمدرسة شباس الشهداء بنين، علي أن يكون المتقدم من أبناء محافظة كفرالشيخ التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي، وعلى أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة حرصا على مبدأ التوطين بعد اجتياز اختبارات القبول للصالح العام.

شروط القبول بمدارس التمريض

من جانبه، قال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، إن شروط وقواعد القبول بمدارس التمريض، هي الحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة للعام الدراسى 2023 / 2024 أو ما يعادلها مع دراسة اللغة الإنجليزية، والإلتزام فى القبول بالمجاميع الأعلى أولًا ثم اجتياز اختبارات القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصى والكشف الطبى، واجتياز الطالب لاختبارات الإملاء للغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلى على أن لا تقل درجة المقبولين عن 70% من درجة اجتياز كل مادة أى حصول الطالب على 70% من درجة كل مادة على حدة، مع الالتزام بقبول فصل واحد بكل مدرسة وعدم الإخلال بكثافة الفصل المقرر على ألا تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين (25- 30) طالب وطالبة، ولا تقبل طالبة من خارج المحافظة، وألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

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