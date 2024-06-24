الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الهند تجذب شركات التكنولوجيا الكبرى وتتحول لحقل تجارب تطوير الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

أكدت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن شركات التكنولوجيا العالمية والشركات الناشئة المحلية تتطلع إلى فتح أسواق جديدة في الهند عبر الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، حيث تتميز الهند بالتكيف مع مجموعة واسعة من اللغات والصناعات فهي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

ووفق الصحيفة تعمل شركات مايكروسوفت وجوجل والشركات الناشئة بما في ذلك Sarvam AI المدعومة من وادي السيليكون وKrutrim - التي أسسها بهافيش أجروال من مجموعة التنقل الهندية “Ola” على تطوير مساعدين صوتيين يعملان بالذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة التي تعمل بلغات مثل الهندية والتاميلية.

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شركات التكنولوجيا تنتقل للهند لتطوير الذكاء الاصطناعي

وقالت "فايننشال تايمز" إن هذه الأدوات تستهدف الصناعات الهندية سريعة النمو، مثل قطاع خدمة العملاء ومراكز الاتصال الكبير في البلاد.

ويوجد في الهند 22 لغة رسمية، فيما تعد اللغة الهندية الأكثر انتشارًا، لكن الباحثين يقدرون أن اللغات واللهجات التي يتحدث بها سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة تصل إلى الآلاف بحسب الصحيفة. 

وأطلقت شركة جوجل، الثلاثاء الماضي، تطبيقها Gemini AI بتسع لغات هندية، فيما يتوفر تطبيق الذكاء الاصطناعي Copilot AI من شركة مايكروسوفت بـ 12 لغة هندية، وتعمل الشركة على مشاريع أخرى مصممة خصيصًا للهند، بما في ذلك بناء نماذج لغوية "صغيرة" في مركز الأبحاث التابع لها في بنغالورو. 

ومن الممكن أن تعمل هذه البدائل الأصغر لنماذج اللغات الكبيرة باهظة الثمن التي يقوم عليها الذكاء الاصطناعي التوليدي على الهواتف الذكية، مما يجعلها أرخص وربما أكثر ملاءمة لبلدان مثل الهند حيث قد يكون الاتصال محدودا، بحسب "فايننشال تايمز".

وقال بونيت تشاندوك، رئيس مايكروسوفت في الهند وجنوب آسيا، لصحيفة فايننشال تايمز إن مايكروسوفت تريد جعل الذكاء الاصطناعي بسيطًا وسهل الاستخدام ووضعه في أيدي جميع العملاء والشركاء وهذا يتضمن إتاحتها في السوق الهندي، وجعلها أكثر صلة وأكثر دقة.

وتتعاون مايكروسوفت أيضًا مع شركة Sarvam AI، حيث تعمل الشركة التي يقع مقرها في بنغالورو، والتي تأسست العام الماضي فقط، على تطوير "مجموعة كاملة" من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية للشركات الهندية فقد جمعت هذه الشركة الناشئة 41 مليون دولار من مستثمرين من بينهم Peak XV، الذراع الهندي السابق لشركة Sequoia، وLightspeed Venture Partners ومقرها مينلو بارك.

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الهند تتحول لمختبر تطوير الذكاء الاصطناعي

وقال هيمانت موهاباترا، شريك Lightspeed إن الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي المحلية أصبح أكثر أهمية حيث تسعى الحكومات إلى تطوير "ذكاء اصطناعي سيادي" يتم تدريبه وتخزينه داخل حدودها.

وقال موهاباترا إن سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي بدأت في التفتت لأن عملية تدريب نموذج مؤسسة في الهند على بيانات المواطنين الهنود، والصوت، والفيديو، والنصوص، واللغات المختلفة، يجب أن تقوم بها شركة هندية.

وقالت تانوجا جانو، مديرة شركة مايكروسوفت للأبحاث في بنجالورو، إن هناك فائدة إضافية لاختبار التقنيات والأدوات الجديدة في بلد بحجم الهند وتنوعها فنجاح التجربة سيدفع إلى تصدير الفكرة إلى مكان آخر.

وقالت جانو إن مايكروسوفت تستخدم الهند كقاعدة اختبار وتتحقق من صحة بعض التكنولوجيا في الهند وترى كيف يمكنها توسيعها لتشمل أجزاء أخرى من العالم. 

الذكاء الاصطناعي الهند شركات التكنولوجيا مايكروسوفت جوجل روبوتات الدردشة Gemini AI

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