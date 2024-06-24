منها "مش روميو وجوليت والعيال فهمت".. خريطة العروض المسرحية هذا الأسبوع

ينتعش الموسم المسرحي، لهذا الصيف، بمجموعة من العروض المسرحية، التي تناسب جميع المراحل العمرية، من الكبار وحتى الشباب وصولًا إلى الأطفال، ونستعرض في التقرير التالي، خريطة العروض المسرحية هذا الأسبوع الأخير في شهر يونيو الجاري، أبرزها العروض المسرحية “مش روميو وجوليت” علي المسرح القومي، وعرض “العيال فهمت”.

العرض المسرحي "مش روميو وجوليت"

العرض المسرحي "مش روميو وجوليت"

تعرض حاليًا، على خشبة المسرح القومي بالعتبة العرض المسرحي "مش روميو وجوليت" يوميًا في تمام الساعة ٩ مساءً، فيما عدا يوم الأربعاء، وتترواح أسعار تذاكر العرض المسرحي "مش روميو وجوليت"، ما بين 60 -80 - 110 جنيه، ويشار إلى أن الحجز من شباك التذاكر بالمسرح في من الساعة الرابعة عصرا يوميًا.

والعرض المسرحي "مش روميو وجوليت"، من إخراج عصام السيد وأشعار أمين حداد، وموسيقى أحمد شعتوت، وتصميم الاستعراضات لـ شيرين حجازي، والعمل من بطولة علي الحجار ورانيا فريد شوقي وميدو عادل وعزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد، ومجموعة كبيرة من الممثلات والممثلين الشباب.

العرض المسرحي "العيال فهمت"

العرض المسرحي "العيال فهمت"

يستمر العرض المسرحي "العيال فهمت" في تقديم عروضه على مسرح ميامي، بوسط البلد، والعرض من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، وهو من إخراج شادي سرور، وتتراوح تذاكر العرض ما بين 107 و82 جنيه.

والعرض المسرحي"العيال فهمت" من بطولة رامي الطومباري، رنا سماحة، عبد المنعم رياض، إيهاب شهاب، رانيا النجار، بالاشتراك مع نجوم فرقه الكوميدي ايهاب شهاب ورانيا النجار ومحمود الهنيدي وأميره فايز والوجوه الشابه، ومن تأليف احمد الملواني وطارق علي.

العرض المسرحي "ذات والرداء الأحمر"

تعرض حاليًا، فرقة مسرح القاهرة للعرائس بقيادة الدكتور أسامة محمد على، العرض المسرحي "ذات والرداء الأحمر"، تأليف وأشعار وليد كمال، ومن إخراج نادية الشويخ، أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، في تمام الساعة ٨ مساءً، سعر التذكرة ٤٢ جنيه.

العرض المسرحي “الحلم حلاوة”

يقدم العرض المسرحي " الحلم حلاوة" على مسرح عبد المنعم مدبولى، أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل اسبوع، في الساعة 7.30 مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر 42 و32 جنيه للفرد ابتداء من سن أربع سنوات.

والعرض المسرحي "الحلم حلاوة" من بطولة كل من: مارتينا عادل، أحمد صبري غباشي، حور أحمد، مجدي عبد الحليم، محمد خليل، محمد الشربيني، خالد نجيب، سامر المنياوي، دعاء حسام الدين، أحمد يحيي، أحمد أبو الحسن، ومجموعة من الشباب الفنانين.

مغامرة في المدينة الأسطورية

يقدم العرض المسرحي "مغامرة في المدينة الأسطورية" للأطفال على مسرح ليسيه الحرية بالشاطبى بالإسكندرية، وذلك أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، في تمام الساعة ٨ مساءً، والعرض المسرحي من تأليف أيمن فتيحة وإخراج مونيكا جوزيف، وبطولة مجموعة الأطفال الموهوبي، وتتراوح أسعار التذاكر: ١٠٧ - ٥٧ - ٣٧ جنيها.

عروض مهرجان الأقاليم المسرحية بقصور الثقافة

تواصل قصور الثقافة عروضها المسرحية، بمهرجان الأقاليم المسرحية، على مسرحي السامر بالعجوزة وقصر ثقافة روض الفرج وذلك ضمن دورته السادسة والأربعين، حتى 29 يونيو الحالي.

ويشهد قصر ثقافة روض الفرج في السابعة مساء اليوم، العرض المسرحي "السد" لفرقة قومية البحيرة، وهو دراما عن رائعة عبد الرحمن الأبنودي "جوابات حراجي القط"، إعداد إسراء محبوب، وإخراج محمد عفيفي، وتدور أحداثه بإحدى القرى لتصوير معاناة نساء القرية وحزنهن على فراق أزواجهن وأبنائهن بعد السفر للمشاركة في أعمال بناء السد العالي، مع رصد الأحداث الاجتماعية والتاريخية في تلك الفترة الزمنية.

وفي التاسعة مساء يشهد مسرح السامر بالعجوزة عرض "اتجاه واحد" لفرقة قومية الإسماعيلية، تأليف أحمد الملواني، وإخراج معتز مدحت، وتدور أحداثه في إطار درامي ليصور معاناة فقدان الأب من خلال "البطل" الذي يعاني من الوحدة والضغوط الحياتية عقب وفاة والده، وكأنه يحيا بلا هدف.

ويشارك بالمهرجان 26 عرضا مسرحيا تقدم بالمجان للجمهور، وتتكون لجنته التحكيمية من د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، د. وليد الشهاوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر اللجنة ومدير المهرجان المخرج السعيد منسي.