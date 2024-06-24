تأجيل محاكمة مديري مركز "سما كلينك" بتهمة الإهمال الطبي لـ 22 يوليو

قررت محكمة مدينة نصر، اليوم الاثنين، تأجيل ثاني جلسات محاكمة سما كلينك واثنين آخرين، لاتهامهم بالإهمال الطبي، وإنشاء عيادة دون ترخيص، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة طبيب لجلسة 22 يوليو لحضور المتهمة رشا وباقي المتهمين بشخصهم.

وتضمنت التحقيقات في القضية رقم 9096 لسنة 2024 إداري مدينة نصر أول اتهام الطبيب شنودة.ك مدير عيادة سما كلينك بالإهمال الطبي لحقنة مادة الفيلر بوتاكس بالشفة العلوية أدى لوجود مضاعفات عبارة عن تورم بسيط بالشفة العلوية.