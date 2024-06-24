الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة مديري مركز "سما كلينك" بتهمة الإهمال الطبي لـ 22 يوليو

محكمة
محكمة

قررت محكمة مدينة نصر، اليوم الاثنين، تأجيل ثاني جلسات محاكمة سما كلينك واثنين آخرين، لاتهامهم بالإهمال الطبي، وإنشاء عيادة دون ترخيص، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة طبيب لجلسة 22 يوليو لحضور المتهمة رشا وباقي المتهمين بشخصهم.

وتضمنت التحقيقات في القضية رقم 9096 لسنة 2024 إداري مدينة نصر أول اتهام الطبيب شنودة.ك مدير عيادة سما كلينك بالإهمال الطبي لحقنة مادة الفيلر بوتاكس بالشفة العلوية أدى لوجود مضاعفات عبارة عن تورم بسيط بالشفة العلوية.

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بعد قليل.. محاكمة "سما كلينك" بتهمة الإهمال الطبى

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تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "سما كلينك"

محاكمة سما كلينك الإهمال الطبي محكمة مدينة نصر سما كلينك انتحال صفة طبيب

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