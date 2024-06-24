اليوم.. إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني لمسابقة وظائف جهاز شئون البيئة

يبدأ اليوم الاثنين إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف باحث بيئي بجهاز شئون البيئة، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg

ومن المقرر أن يعقد الجهاز الامتحان بمركز تقييم القدرات والمسابقات يوم ٢ يوليو المقبل، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ.

وظائف باحث بيئي

وكان الجهاز قد أعلن أول أبريل الماضي عن مسابقة لتلبية حاجة جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة لتعيين عدد 24 في وظيفة باحث شئون بيئة ثالث بالمستوى الوظيـفي الثــالث (ج)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

نتيجة الامتحان الإلكتروني

ومن ناحية أخرى، اتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني، للمتقدمين لشغل وظائف بمصلحة الطب الشرعي والذي عقده بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أعلن عن مسابقة لتلبية حاجة مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل لتعيين عدد(81) في وظيفة معاون طبيب شرعي معملي، معاون طبيب شرعي ميداني، معاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة، ووظيفة حرفي سادس (ب) تشريح بالمستوى الوظيفى السادس (ب) وذلك وفقًا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة امام جهات القضاء وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

أما عن مسابقة وظائف التربية والتعليم، يجرى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عملية مراجعة وفحص طلبات التقديم للتأكد من مطابقتها لشروط التقديم، واستبعاد غير المطابقين للشروط، تمهيدا لعقد امتحان إلكتروني بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز بمدينة نصر.