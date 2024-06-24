رئيس الوزراء الفلسطينى: استمرار إسرائيل باحتجاز أموالنا يضعها فى خطر الانهيار

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، إن استمرار إسرائيل باحتجاز الأموال الفلسطينية يهدد قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها ويضعها في خطر الانهيار.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل ووقف الاقتطاعات منها، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني ضرورة استمرار الضغط الدولي على إسرائيل لوقف العدوان وحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة.