الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الوزراء الفلسطينى: استمرار إسرائيل باحتجاز أموالنا يضعها فى خطر الانهيار

جريدة الدستور

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، إن استمرار إسرائيل باحتجاز الأموال الفلسطينية يهدد قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها ويضعها في خطر الانهيار.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل ووقف الاقتطاعات منها، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني ضرورة استمرار الضغط الدولي على إسرائيل لوقف العدوان وحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة.

رئيس الوزراء الفلسطيني إسرائيل الأموال الفلسطينية القاهرة الإخبارية الحكومة

مواد متعلقة

دراسة: 61% من الشركات ستستبدل البشر بالذكاء الاصطناعى

شيماء دهب: 30 يونيو نقطة تحول في ملف تمكين المرأة المصرية (فيديو)

حماس: موقفنا إيجابى فى التعامل مع جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.. ونتنياهو يراوغ

ماكرون يستقبل العاهل الأردنى فى العاصمة باريس

خبير: تصريحات تليجراف البريطانية بشأن تشويه صورة مطار بيروت تمثل حربًا نفسية

أوروبا والصين.. محاولات للوصول لحل أزمة رسوم السيارات الكهربائية

القاهرة الإخبارية: الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخًا أُطلق من رفح الفلسطينية

لابيد: نتنياهو يشكل خطرًا على أمن إسرائيل

الأكثر قراءة

عاجل| العالم يغرق في الظلام.. موجات الحر تجبر أوروبا على تخفيف أحمال الكهرباء

الخطيب يفتح تحقيقًا فى ضياع صفقة زين الدين بلعيد ويتابع تطورات أزمة القمة

محامِ ينتقم من أسرته بطريقة بشعة.. كشف تفاصيل جديدة مثيرة حول "المذبحة الأسرية" بالغربية

القبض على أب قتل نجله بعد "وصلة تعذيب" في البساتين

كهرباء القناة تنفى زيادة مدة تخفيف الأحمال: ملتزمون بقرار الوزراء

عاجل| الزمالك يخطر لاعبيه بخوض مباراة القمة وبيان رسمى خلال ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

إنهاء حرب غزة يُفجّر الخلافات فى إسرائيل.. وجالانت يستغل واشنطن لـ"خنق نتنياهو"

بعد حديث نتنياهو عن إنهاء العملية في رفح.. ما هي الخطوة التالية؟