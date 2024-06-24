الإثنين 24 يونيو 2024
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"صحة مطروح": 1579 مستفيدًا من خدمات المبادرات الرئاسية

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

قال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، إنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من خلال خطة التأمين الطبي لعيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى عمل الفرق الطبية للمبادرات الرئاسية والقوافل العلاجية والتثقيف والتوعية الصحية بأماكن التجمعات والشواطئ والمتنزهات العامة أثناء احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

- التوعية والتثقيف الصحى

وأوضح أنه تم تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحى لعدد 750 مواطنا، وتمت التوعية بالخدمات المقدمة من خلال المبادرات الرئاسية، وكذا أمراض الصيف وخطورة ضربات الشمس والطفيليات المعوية وسوء استخدام المضادات الحيوية.

 - خدمات المبادرات الرئاسية

وأشار إلى تقديم خدمات المبادرات الرئاسية لعدد 1579 مواطنا، حيث تم تقديم خدمات مبادرة الاعتلال الكلوي لعدد 498 منتفعا، وخدمات مبادرة صحة المرأة لعدد 199 منتفعة، وخدمات مبادرة الكشف المبكر عن فقد السمع لعدد 154، وخدمات مبادرة كبار السن لعدد 58 منتفعا، وخدمات مبادرة اكتشاف وعلاج الأورام السرطانية لعدد 660 منتفعا، وخدمات مبادرة صحة الأم والجنين لعدد 10 منتفعات.

- الكشف الطبى وصرف العلاج

وأكد أنه تم تقديم خدمات الكشف الطبى وصرف العلاج لعدد 927 مواطنا، وذلك من خلال القوافل العلاجية، لافتا إلى استمرار الجهود المبذولة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مقدمًا الشكر للدكتور حجازى أحمد منسق القوافل، والدكتورة إسراء راضى مدير إدارة التثقيف الصحى بالمديرية، والدكتور أحمد عماد منسق المبادرات بالمديرية، وجميع الفرق الطبية والعاملين المشاركين في هذا العمل، مثمنًا الجهود المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المرضى والمواطنين بمحافظة مطروح.

وكيل صحة مطروح خدمات التوعية والتثقيف الصحى المبادرات الرئاسية مطروح الكشف الطبى وصرف العلاج

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