الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التنظيم والإدارة يعلن الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد امتحان باحث بيئي بجهاز شئون البيئة

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة


أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الالكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف باحث بيئي بجهاز شئون البيئة، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg.
ومن المقرر أن يعقد الجهاز الامتحان بمركز تقييم القدرات والمسابقات يوم ٢ يوليو المقبل.
وكان الجهاز قد أعلن أول أبريل الماضي عن مسابقة لتلبية حاجة جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة لتعيين عدد 24 في وظيفة باحث شئون بيئة ثالث بالمستوى الوظيـفي الثــالث (ج)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

 

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعتمد "8" مراكز تدريبية خلال مايو الماضي

كان انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من اعتماد وتجديد اعتماد "8" مراكز تدريبية خلال شهر مايو الماضي.
وتضم قائمة المراكز المعتمدة أو التي تم تحديد اعتمادها، مركز تدريب المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، مركز التدريب بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، مركز التدريب على علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بديوان عام محافظة أسيوط، مركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة بسوهاج، مركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة بالجيزة، مركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة بأسيوط، مركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة بالفيوم، مركز تدريب الصرف بطنطا التابع للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.
من الجدير بالذكر، أن الجهاز يعتمد المراكز التدريبية إعمالًا لنص المادة رقم 7 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 والتي أناطت برئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتماد مراكز وهيئات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة أو تستعين بها في إطار العمل على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ الاستعلام الامتحان الإلكتروني شغل وظائف

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