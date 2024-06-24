الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حماس: موقفنا إيجابى فى التعامل مع جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.. ونتنياهو يراوغ

نتنياهو
نتنياهو

قالت حركة حماس: "موقفنا إيجابى فى التعامل مع جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق يضمن وقفا دائما للعدوان وانسحابا كاملا من غزة وتنفيذ صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

وأضافت "حماس": "موقف نتنياهو الحقيقى هو عدم التوصل إلى اتفاق والمراوغة لكسب الوقت ومواصلة حرب الإبادة وهو الذى يرفض ويعطل ما ورد فى خطاب بايدن وقرار مجلس الأمن الأخير وليس حركة حماس".

وتابعت حركة حماس: "حديث نتنياهو عن إبرام اتفاق جزئى والاستمرار فى العدوان يؤكد أنه يكذب على عائلات المحتجزين ولا يهتم بحياة أبنائهم".

وطالبت حماس الإدارة الأمريكية بأن ترفع غطاء الصمت والانحياز والضغط على نتنياهو وحكومته لـ وقف العدوان وحرب الإبادة.

حماس القاهرة الإخبارية نتنياهو حركة حماس خطاب بايدن

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