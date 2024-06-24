الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"ولاد رزق 3" فى الصدارة.. إيرادات أفلام عيد الأضحى أمس الأحد

جريدة الدستور

تستمر المنافسة بين أفلام عيد الأضحى  في الاشتعال بين نجوم الصف الأول، حيث تواصل أفلام العيد حصد إيرادات قياسية في شباك التذاكر رغم انتهاء إجازة عيد الأضحى، ويستمر فيلم ولاد رزق 3 محافظًا على الصدارة.

 ويرصد الدستور خلال السطور التالية إيرادات عيد الأضحى 2024 حتى الآن.

أولاد رزق 3

يحافظ فيلم “ولاد رزق 3- القاضية” على تصدره قائمة الأكثر إيرادات بشباك التذاكر المصري، حيث بلغت إيرادات أمس الأحد فقط 7.485.600 جنيه بلا منافس.

تدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 حول سرقة أبطال العمل شيئا ثمينا من تايسون فيوري، الأمر الذي سيقلب حياتهم رأسا على عقب، حيث يتسبب في دخولهم العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما.

جرى تصوير جزء من ولاد رزق 3  في العاصمة السعودية الرياض، ومن المقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

يشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3 عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، علي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

اللعب مع العيال

ويواصل فيلم اللعب مع العيال في حصد إيرادات كبيرة تجعله يحافظ على المركز الثاني بقائمة الأكثر إيرادات، حيث بلغت إيرادات أمس فقط 1.112.897 جنيه.

فيلم اللعب مع العيال يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم محمد إمام وباسم سمرة وويزو ومصطفى غريب وأسماء جلال، تأليف وإخراج شريف عرفة.

عصابة الماكس

ويأتي بالمركز الثالث فيلم “عصابة الماكس” الذي يخوض بطولته الفنان أحمد فهمي، ونخبة من الفنانين، وبلغت إيرادات أمس فقط 509.621 جنيه.

فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.

وتدور أحداث الفيلم حول عصابة مكونة من أحمد فهمى الذى يجسد دور الماكس، بينما تلعب روبى دور جيجى، وتقدم لبلبة دور نجوى، ويقدم أوس أوس دور نفاسين، وكذلك محمد لطفى الذي يجسد دور الهيلامانى، أما حاتم صلاح فيجسد دور البارون، ويلعب مصطفى بسيط دور زناتي، كما يشارك فى الفيلم أيضاً الفنان أحمد فهيم.

أهل الكهف

أما فيلم أهل الكهف فيستمر في تذييله قائمة المنافسة، حيث بلغت إيرادات أمس 325.785 جنيه.

والفيلم من بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفي وبسنت شوقي وهاجر أحمد وصبري فواز ورشوان توفيق وأحمد وفيق وغيرهم، ومعالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن، وإخراج عمرو عرفة.

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