الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيفية حماية العين من الالتهابات

التهابات العين
التهابات العين

تعتبر التهابات العين من المشاكل الشائعة التي قد تتفاقم خلال فصل الصيف نتيجة للتعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة، الغبار، والرطوبة العالية وهذه العوامل يمكن أن تسبب التهابات في العين، مما يؤدي إلى أعراض مزعجة مثل الاحمرار، الحكة، والدموع المفرطة.

خلال السطور التالية نستعرض بعض طرق علاج التهابات العين الناتجة عن الحر وكيفية الوقاية منها.

أسباب التهابات العين في فصل الصيف

التعرض المباشر للشمس: يمكن لأشعة الشمس القوية أن تسبب تهيج العين والتهاب الملتحمة.

الغبار والأتربة: الرياح الحارة التي تحمل الغبار والأتربة يمكن أن تدخل العين وتسبب التهابها.

الرطوبة العالية: زيادة الرطوبة قد تساهم في نمو البكتيريا والفطريات، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات العين.

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طرق معالجة التهابات العين بسبب الحر

الكمادات الباردة: ضع كمادات باردة على العين المغلقة لمدة 10-15 دقيقة عدة مرات يوميًا تساعد الكمادات الباردة في تخفيف التورم والاحمرار.

قطرات العين المرطبة: استخدم قطرات العين المرطبة لتخفيف الجفاف، تأكد من استخدام قطرات خالية من المواد الحافظة إذا كنت تستخدمها بانتظام.

تجنب ملامسة العينين:

حاول تجنب فرك العينين بيديك، حيث يمكن أن يزيد ذلك من التهيج وينقل البكتيريا إلى العين.

استخدام النظارات الشمسية:

ارتدِ نظارات شمسية واقية من الأشعة فوق البنفسجية عند الخروج في الشمس لحماية عينيك من الأشعة الضارة.

الحفاظ على النظافة الشخصية:

اغسل يديك بانتظام وتجنب استخدام مستحضرات التجميل أو العدسات اللاصقة التي قد تكون ملوثة.

تجنب مسببات الحساسية:

حاول تجنب التعرض للغبار، الدخان، وحبوب اللقاح التي قد تسبب التهاب العين. إذا كنت تعاني من حساسية، قد تحتاج إلى استخدام مضادات الهيستامين.

استشارة الطبيب:

إذا استمرت الأعراض أو ازدادت سوءًا، يجب عليك زيارة طبيب العيون للحصول على تقييم دقيق ووصف العلاج المناسب، مثل المضادات الحيوية أو الستيرويدات الموضعية.

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