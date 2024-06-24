الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الوثائقية" تعرض شهادة محمود مسلم من حكايات 30 يونيو

حكايات 30 يونيو
حكايات 30 يونيو

عرضت القناة الوثائقية أولى حكايات 30 يونيو مع الإعلامي والكاتب محمود مسلم. 

ونشرت القناة الوثائقية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو من حكايات "30 يونيو" وعلقت عليه: حكايات ولحظات فارقة في تاريخ ثورة الثلاثين من يونيو يتذكرها د. محمود مسلم. 

وتحدث الكاتب محمود مسلم عن ذكرى ثورة يونيو خلال الفيديو قائلا: إنه تلقى العديد من مكالمات التعزية عقب إعلان محمد مرسي رئيسا للبلاد. 

وأضاف أنه شاهد على ثورة يونيو وتابع الحدث كصحفي وإعلامي ورئيس لتحرير جريدة الوطن آنذاك، وتمت متابعة كل شيء بشكل لحظي ودقيق وبشكل به انفعال وطني وفرحة من الشعب المصري الذي خرج بكل فئاته. 

ثم بدأ التحدي بالنسبة له كصحفي وهل سيستمر الشعب في الميادين أم يعود إلي بيوته وذلك خلال الثلاثة أيام التي سبقت 30 يونيو. 

وفي يوم 30 يونيو تحديدا قال محمود مسلم إنه كتب مقالا بالوطن يحمل مقولة انتهى الدرس يا. 

وهو ما يعني أن عصر الإخوان قد انتهى. 

وأضاف أنه على عكس أناس كثيرين كان لديه إيمان قوي بأن الإخوان سيرحلون في يوم ما ولم أكن أتخيل أن يكمل الإخوان في حكم مصر وليست لدي أي سيناريوهات بديلة لما حدث. 

حكايات 30 يونيو 

واحتفاءً بالذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو 2013، أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إنتاجه وعرضه سلسلة وثائقية، بعنوان "حكايات 30 يونيو"، توثق أحداث تلك المرحلة المهمة من تاريخ الوطن، من خلال حكايات وشهادات لعدد من الكُتاب والصحفيين والإعلاميين والسياسيين، الذين يتطرقون إلى فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وأهم الجرائم التي ارتكبتها الجماعة، وصولًا إلى ثورة المصريين في الثلاثين من يونيو/ حزيران، وخطاب 3 يوليو/ تموز التاريخي، الذي جاء استجابةً لإرادة الشعب المصري.

الكاتب الصحفي محمود مسلم محمود مسلم حكايات 30 يونيو تفاصيل حكايات 30 يونيو موعد عرض حكايات 30 يونيو على الوثائقية

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