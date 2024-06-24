محافظ أسيوط يتفقد آثار حريق بوحدة الحاسب الآلى بكلية الطب (صور)

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والعقيد أحمد القاضي بقطاع الأمن الوطني، آثار حريق محدود داخل وحدة الحاسب الآلي بكلية الطب جامعة أسيوط، والتى تعرضت لحريق منذ قليل، مما أدى إلى احتراق بعض الأثاث دون وقوع أي إصابات بشرية.



كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة يفيد حدوث حريق داخل وحدة الحاسب الآلي بالدور الخامس بكلية الطب بجامعة أسيوط، وانتقال قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق.



الحماية المدنية تسيطر على الحريق



وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وتم الإطفاء والتبريد، وبالفحص الأولي تبين اشتعال النيران نتيجة ماس كهربائي ناتج عن ارتفاع درجات الحرارة بوحدة الحاسب الآلي والوسائل التعليمية بالدور الخامس بالمبنى، ولا توجد أي إصابات بشرية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وانتقل محافظ أسيوط إلى موقع الحريق بالكلية والتقى رئيس الجامعة واستمع إلى ملابسات الحادث، موجهًا الشكر لرجال الحماية المدنية لجاهزيتهم وتعاملهم مع الحريق والسيطرة عليه في أسرع وقت مما قلل من خسائر الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية.

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