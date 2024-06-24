الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دراسة: 61% من الشركات ستستبدل البشر بالذكاء الاصطناعى

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا تليفزيونيا تحت عنوان "دراسة: 61% من الشركات ستستبدل البشر بالذكاء الاصطناعي بمعدل أسرع من المتوقع!"

وأفاد التقرير: "تظل مسألة التطور المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وإسناد مهام ووظائف ذات سمات بشرية جديدة له يوما بعد آخر، من أكثر الأمور التي تشغل بال العالم في الفترة الحالية".

وأضاف: "ففي دراسة حديثة أجرتها جامعة ديوك الأمريكية ومصرفا الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ريتشموند، اتضح أن 61% من الشركات الأمريكية الكبرى تخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مهام يؤديها الموظفون خلال العام المقبل، وهو ما يسلط الضوء على تسارع الاعتماد على التكنولوجيا في سوق العمل، ويعكس هذا التحول تغييرا جذريا في نهج الشركات تجاه التشغيل الآلي والذكاء الاصطناعي، حيث ترى فيه المؤسسات وسيلة لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف".

وواصل: "ولعل من بين الأسباب التي تدفع الشركات إلى تبني الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد هو القدرة على إنجاز العمليات الروتينية والمتكررة، ما يتيح للموظفين التركيز على مهام أكثر تعقيدا واستراتيجية".

الذكاء الاصطناعي القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية جامعة ديوك الأمريكية أتلانتا

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