الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد إعلان قصر باكنجهام.. سبب إصابة "الأميرة آن" بارتجاج فى المخ

الأميرة آن
الأميرة آن

أعلن قصر باكنجهام أن "الأميرة آن" ترقد في المستشفى بسبب إصابتها بجروح طفيفة وارتجاج في المخ، حيث تم نقلها إلى المستشفى كإجراء احترازي، وفقًا لنبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

قصر باكنجهام يعلن إصابة الأميرة آن بجروح طفيفة وارتجاج فى المخ

قصر باكنجهام: الملك تشارلز يعود إلى مهامه العامة الأسبوع المقبل

وقال قصر باكنجهام في بيان: "أصيبت الأميرة الملكية بجروح طفيفة وارتجاج في المخ عقب حادث وقع في منطقة جاتكومب بارك مساء أمس.

 

وأوضح القصر أنَّ صاحبة السمو الملكي لا تزال في مستشفى ساوثميد، بريستول، كإجراء احترازي للمراقبة ومن المتوقع أن تتعافى بشكل كامل وسريع، مُشيرًا في بيانه إلى أنَّه تم إبقاء الملك على اطلاع وثيق وانضم إلى العائلة المالكة بأكملها في إرسال أحر حبه وتمنياته للأميرة بالشفاء العاجل.

 

سبب إصابة الأميرة آن

على الرغم من أن السبب الدقيق للإصابات غير مؤكد، إلا أنَّه يُعتقد أن الأميرة قد أصيبت بجروح طفيفة في الرأس بعدما تعرضت لضربة من قبل حصان أثناء سيرها داخل عقار جاتكومب بارك مساء أمس، مما أدى إلى إصابتها بجروح طفيفة في الرأس.

 

الأميرة من عشاق ركوب الخيل

الأميرة البالغة من العمر 73 عامًا، وهي الأخت الصغرى للملك تشارلز، هي من عشاق ركوب الخيل، وفي وقت سابق من هذا الشهر، شاركت في موكب Trooping the Colour الاحتفالي خارج قصر باكنجهام على ظهور الخيل، وتم توثيق حبها للخيول في مسلسل The Crown على Netflix، والذي لعبت فيه دور إيرين دوهرتي وكلوديا هاريسون.

 

زيارة من المحتمل الاعتذار عنها

جديرًا بالذكر أنه كان من المتوقع أن تقوم الأميرة الملكية بزيارة إلى كندا نهاية الأسبوع الجاري، وذكرت وسائل إعلام كندية أنه كان من المقرر أن تشارك في حفل أقيم في نصب تذكاري للحرب في نيوفاوندلاند، إلا أنَّ الأمر متوقف على مدى عودتها الصحية من الإصابة الحديثة.

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قصر باكنجهام يعلن إصابة الأميرة آن بجروح طفيفة وارتجاج فى المخ

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