الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طبيعة إصابة أنطونيو روديجر وموقفه من المشاركة في مباراة ألمانيا المقبلة

أنطونيو روديجر
أنطونيو روديجر

تعرّض النجم الألماني أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد الإسباني، لإصابة قوية مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وشارك أنطونيو روديجر في مباراة منتخب ألمانيا ضد سويسرا، التي أقيمت مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وتعرّض أنطونيو روديجر للإصابة، ليتم استبداله من قِبل مدربه يوليان ناجلسمان.

طبيعة إصابة أنطونيو روديجر وموقفه من المشاركة مع ألمانيا

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن أنطونيو روديجر يُعاني من إصابة شد في العضلة الخلفية لقدمه اليمنى.

وأضافت الشبكة العالمية في تقريرها، أن الطاقم الطبي لمنتخب ألمانيا يشعر بالتفاؤل بشأن إصابة أنطونيو روديجر، وقدرته على المشاركة في مباراة الفريق المقبلة في دور الـ16.

ونجح منتخب ألمانيا للتأهل إلى دور الـ16 من بطولة يورو 2024، ولكن لم يتم تحديد الطرف الآخر من اللقاء، المُقرر إقامته يوم السبت المقبل.

وتصدر منتخب ألمانيا جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، متفوقًا على سويسرا صاحبة الوصافة برصيد 5 نقاط، والتي حسمت تأهلها أيضًا لدور الـ16 من بطولة يورو 2024.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب ألمانيا نظيره وصيف المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات إنجلترا، الدنمارك، سلوفينيا وصربيا.

ويتصدر منتخب إنجلترا حاليًا جدول ترتيب المجموعة الثالثة لبطولة يورو 2024 برصيد 4 نقاط، متفوقًا على منتخبي الدنمارك وسلوفينيا أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد نقطتين، في حين يتذيّل منتخب صربيا جدول ترتيب المسابقة برصيد نقطة واحدة فقط. 

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مجموعات بطولة أمم أوروبا 2024

المجموعة الأولى: ألمانيا، أسكتلندا، المجر، سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا، كرواتيا، إيطاليا، ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا، الدنمارك، صربيا، إنجلترا.

المجموعة الرابعة: بولندا، هولندا، النمسا، فرنسا

المجموعة الخامسة: بلجيكا، سلوفاكيا، رومانيا، أوكرانيا.

المجموعة السادسة: تركيا، جورجيا، البرتغال، التشيك.

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