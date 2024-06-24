الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شيماء دهب: 30 يونيو نقطة تحول في ملف تمكين المرأة المصرية (فيديو)

نشرة dmc
نشرة dmc

قالت شيماء دهب، رئيس قسم المرأة بجريدة الدستور، إن اليوم يحتفي العالم باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي، فحتى هذه اللحظة وصل نسبة تمثيل المرأة قرابة الخمسين بالمئة في السلك الدبلوماسي المصري.

وأضافت "دهب"، خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة dmc"، والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن ثورة 30 يونيو أنا لا أعتبرها ثورة سياسية فقط بل كانت ثورة اجتماعية، وبالنسبة للوضع المرأة، فقد تحسن بعد ثورة 30 يونيو بشكل كبير بعدما شهدت تجهيلا من جانب الإخوان.

وأشارت إلى أن ثورة 30 يونيو، بمثابة شهادة ميلاد جديدة للمرأة المصرية، حيث أصبح دورها  في السلك الدبلوماسي ملحوظا، مقارنة بالأعوام الماضية، فهي تعتبر نقطة تحول في ملف تمكين المرأة المصرية.

ونوهت، أنه فيما يخص السلطة القضائية بالنسبة للمرأة، فقد تم تعيين 3215 سيدة في 2022 بعدما كان 80 سيدة فقط عام 2015 وشهد عام 2021 لأول مرة تعيين سيدات في مجلس الدولة منذ 2006، فقد شهدت المرأة تطورا كبيرا منذ ثورة 30 يونيو.

شيماء دهب تمكين المرأة المصرية 30 يونيو نشرة dmc دي ام سي

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