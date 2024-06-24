الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حكاية دينا فتحى التى أبكت جمهور السوشيال: "مالحقتش تفرح ببنتها" (فيديو)

فارقت الحياة دينا فتحي، مصممة المشغولات الفنية، إثر تعرضها لحادث سيارة مع زوجها وابنتهما، مما جعل الحزن يعم في صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، فمعظم المعجبين والأقارب والأصدقاء كتبوا رسائل العزاء والدعاء لها ولأسرتها، بجانب مشاركتهم بعض الذكريات التي لم يبق سواها، فهي "إنسانة رحيمة، عطوفة، مُبدعة في عملها" ـ كما وصفوها.

كانت دينا تشارك لحظاتها السعيدة وإنجازاتها على منصات التواصل الاجتماعي فاحتفلت مع المتابعين بعيد ميلاد ابنتها ندى التي تمت عامها الأول قبل أيام من الحادث، واحتفلت بعيد ميلاد أخيها "عبده"، كما شاركت منشورًا عن إنجازاتها، وإن عام 2020 رغم أنه عام الوباء، إلا أنه كان الأكثر توفيقًا بالنسبة لها.

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