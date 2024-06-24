مد فترة استلام أوراق التقدم على أرض زراعية بعيون الشباب في الوادي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، اليوم، مد فترة استلام الملفات من المواطنين التي لم تستوفي خطاب تدرج الإقامة من السجل المدني ليوم الخميس 27 يونيو.

وأضاف بيان الوحدة المحلية انه لا يسمح بإستلام الملفات بعد هذا التاريخ، ويقتصر على تسليم خطاب تدرج الاقامة فقط بعد استخراجة من السجل المدني

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم، فتح باب التقدم للحصول على قطع أرض زراعية بمساحات تبدأ من 5 إلى 10 أفدنة بأسعار رمزية

وأكدت المحافظة في بيان لها، أنه يجب على المتقدم أن يكون من أبناء المحافظة وألا يكون موظفا بالإضافة إلى حمله بطاقة الرقم القومي سارية، ويجري تلقى الطلبات بالمركز التكنولوجى بديوان عام الوحدة المحلية، خلال 30 يوم من تاريخه.