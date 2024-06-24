"حياة كريمة" توفر مظلات لجزيرة هيسا النوبية

بمجرد نزول مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" على أرض الواقع كانت يد العون الممتدة لجميع الأهالى الذين يحتاجون للرعاية، حيث إنها استطاعت على مدار سنوات تدشينها توفير احتياجات عديدة للأهالي بكافة محافظات الجمهورية، وليس مكانا محددا فقط.

تركيب "حياة كريمة" مظلات لحماية جزيرة هيسا النوبية من الشمس

ومن ضمن الإنجازات التى سطرتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مدينة أسوان من جديد، استجابتها لمطالب أهالي جزيرة هيسا النوبية بتركيب مظلات تحميهم من شدة الحر أثناء انتظارهم المعديات التى يتوجهون بها إلى منازلهم بالجزيرة.

وأكد عدد من أهالي جزيرة هيسا النوبية في مدينة أسوان أنهم كانوا يعانون من ارتفاع درجة حرارة الطقس، خاصة خلال فصل الصيف، أثناء انتظارهم المعديات التي تقلهم إلى منازلهم.

وأضافوا، لـ"الدستور"، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمكنت من توفير مظلات عند محطات المعديات في جزيرة هيسا، ما ساهم في تخفيف معاناتهم وجعل انتظارهم أكثر راحة، حيث ستحمي هذه المظلات الأهالي من أشعة الشمس الحارقة وارتفاع درجة حرارة الطقس خلال فصل الصيف.