نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 للغة الإيطالية وعدد الأسئلة وتوزيع درجاتها

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 للغة الإيطالية محور اهتمام مئات الألاف من طلاب الصف الثالث الثانوي بشعبتيها العلمية والأدبية حاليا، وذلك قبل ساعات فقط من الخضوع لامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية والتي من بينها اللغة الإيطالية وفقا للجدول المعتمد رسميا.

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 للغة الإيطالية

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 للغة الإيطالية يمكن للطلاب الاستعانة بها للتدريب على اجابة الطلاب على الأسئلة التي من شأنها تقليل التوتر على الطلاب أثناء فترة الامتحانات، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) والتي تضمن أيضا نماذج للاجابة على الأسئلة التي تم وضعها حتى يتمكن الطالب من تقييم نفسه.

موعد امتحان اللغة الإيطالية لطلاب الثانوية العامة 2024

يعقد امتحان اللغة الإيطالية غدا الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 في تمام الساعة التاسعة صباحا في كافة محافظات الجمهورية وتستمر انعقاد اللجان الامتحانية حتى الساعة الثانية عشر صباحا حيث يأتي توزيع الدرجات كما يلي:-

عدد الأسئلة 33 سؤالا منها 28 سؤال اختيار من متعدد و3 أسئلة مقالية عدد الأسئلة بدرجة واحدة 32 سؤال وعدد الأسئلة لدرجتين 3 أسئلة وعدد الأسئلة بـ 3 درجات سؤالين إجمالي عدد الأسئلة الموضوعية 85% والأسئلة المقالية 15%.

جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024 عملي علوم

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024.

امتحان مادة الفيزياء يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024.

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024.

امتحان مادة الكيمياء يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024.

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية يوم الأربعاء الموافق10 يوليو 2024.

امتحان مادة الأحياء يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024.

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