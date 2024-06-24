الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 للغة الإيطالية وعدد الأسئلة وتوزيع درجاتها

نماذج امتحانات الثانوية
نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 للغة الإيطالية محور اهتمام مئات الألاف من طلاب الصف الثالث الثانوي بشعبتيها العلمية والأدبية حاليا، وذلك قبل ساعات فقط من الخضوع لامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية والتي من بينها اللغة الإيطالية وفقا للجدول المعتمد رسميا.

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 للغة الإيطالية

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 للغة الإيطالية يمكن للطلاب الاستعانة بها للتدريب على اجابة الطلاب على الأسئلة التي من شأنها تقليل التوتر على الطلاب أثناء فترة الامتحانات، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) والتي تضمن أيضا نماذج للاجابة على الأسئلة التي تم وضعها حتى يتمكن الطالب من تقييم نفسه.

موعد امتحان اللغة الإيطالية لطلاب الثانوية العامة 2024

يعقد امتحان اللغة الإيطالية غدا الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 في تمام الساعة التاسعة صباحا في كافة محافظات الجمهورية وتستمر انعقاد اللجان الامتحانية حتى الساعة الثانية عشر صباحا حيث يأتي توزيع الدرجات كما يلي:-

عدد الأسئلة 33 سؤالا منها 28 سؤال اختيار من متعدد و3 أسئلة مقالية عدد الأسئلة بدرجة واحدة 32 سؤال وعدد الأسئلة لدرجتين 3 أسئلة وعدد الأسئلة بـ 3 درجات سؤالين إجمالي عدد الأسئلة الموضوعية 85% والأسئلة المقالية 15%.

txt

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ومواصفات أسئلة الامتحانات

txt

امتحانات الثانوية العامة 2024.. توزيع درجات مادة اللغة الفرنسية

جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024 عملي علوم 

  • امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024.
  • امتحان مادة الفيزياء يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024.
  • امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024.
  • امتحان مادة الكيمياء يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024.
  • امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية يوم الأربعاء الموافق10 يوليو 2024.
  • امتحان مادة الأحياء يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024.
txt

نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة بعد انتهاء امتحان اللغة العربية

txt

نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل امتحان اللغة الأجنبية الثانية غدًا

اقرأ أيضا 

طلبات إحاطة بسبب امتحان اللغة العربية: تأخر تسليم «البابل شيت».. وصعوبة حل سؤال «تتلظى»

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة 2024 عملي علوم

مواد متعلقة

طلبات إحاطة بسبب امتحان اللغة العربية: تأخر تسليم «البابل شيت».. وصعوبة حل سؤال «تتلظى»

الأكثر قراءة

عاجل| العالم يغرق في الظلام.. موجات الحر تجبر أوروبا على تخفيف أحمال الكهرباء

الخطيب يفتح تحقيقًا فى ضياع صفقة زين الدين بلعيد ويتابع تطورات أزمة القمة

محامِ ينتقم من أسرته بطريقة بشعة.. كشف تفاصيل جديدة مثيرة حول "المذبحة الأسرية" بالغربية

القبض على أب قتل نجله بعد "وصلة تعذيب" في البساتين

كهرباء القناة تنفى زيادة مدة تخفيف الأحمال: ملتزمون بقرار الوزراء

عاجل| الزمالك يخطر لاعبيه بخوض مباراة القمة وبيان رسمى خلال ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

إنهاء حرب غزة يُفجّر الخلافات فى إسرائيل.. وجالانت يستغل واشنطن لـ"خنق نتنياهو"

بعد حديث نتنياهو عن إنهاء العملية في رفح.. ما هي الخطوة التالية؟