حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة الغد، أولى جلسات محاكمة سائق اللودر المتهم بالتسبب في وفاة موظف وإصابة آخرين، بعد دهسه سيارة ميكروباص بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة.

غدًا.. أولى جلسات محاكمة سائق اللودر المتهم بدهس موظف التجمع الأول

‏‎وقالت زوجة المتوفى إن زوجها، ويدعى شريف يحيى، كان يستقل سيارة ميكروباص للتوجه إلى عمله بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، فاصطدمت بهم مركبة لودر، ولسوء حظه كان يجلس في المقعد الأمامي للسيارة، ما أدى إلى تفاقم إصابته، التي كانت عبارة عن قطع الشريان الرئيسي بالساق اليمنى.