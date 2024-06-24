فابريزيو رومانو: خوسيلو وافق على الانضمام للغرافة القطري

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير والمختص بالانتقالات، عن وجهة خوسيلو، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، والذي بات قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الفريق، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

إدارة ريال مدريد أبدت رغبتها في وقت سابق في تفعيل شرط الشراء بعقد خوسيلو والذي لعب الموسم الماضي معارًا من نادي إسبانيول، وتبلغ قيمة الشرط 1.5 مليون يورو.

وذكر رومانو في تدوينة عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة والتواصل الاجتماعي، أن خوسيلو اتخذ قراره بالانضمام لفريق الغرافة القطري.

وأفاد رومانو أن الاتفاق مع نادي الغرافة دخل المراحل الأخيرة، وسيتم الكشف عن تفاصيل الصفقة قريبًا.

وذكر رومانو أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أراد الإبقاء على خوسيلو ولكن اللاعب يريد خوض فصل جديد في مسيرته.

وكشفت إذاعة كادينا كوبي في وقت سابق اليوم أن خوسيلو قرر بالفعل الرحيل عن الدوري الإسباني وعدم الاستمرار مع ريال مدريد والانضمام لأحد الأندية العربية ورجحت انتقاله للدوري السعودي.

ولعب خوسيلو 49 مباراة بقميص ريال مدريد خلال الموسم الماضي، وسجل 17 هدفًا وصنع 3 لزملائه في الفريق.

وبدأ خوسيلو للعديد مسيرته الاحترافية ضمن صفوف فريق سيلتا فيجو للشباب وتدرج بالمراحل العمرية للفريق حتى صعد للفريق الأول في صيف 2009 قبل الانتقال لأكاديمية ريال مدريد والتي رحل عنها بعد عامين لفريق هوفنهايم الألماني ثم إلى أينتراخت فرانكفورت معارًا ثم انتقل لنادي هانوفر 96 في صيف 2014؛ وفي العام التالي انتقل لنادي ستوك سيتي الانجليزي ثم أعير لديبورتيفو لاكرونيا وعاد لستوك سيتي في صيف 2017، ثم انتقل لنادي نيوكاسل يونايتد في نفس الفترة؛ ثم انتقل لنادي ألافيس في صيف 2019 وقضى 3 مواسم مع النادي قبل الانضمام لإسبانيول في صيف 2022.