ارتجاج فى المخ.. أعراض وأسباب مرض الأميرة آن "شقيقة الملك تشارلز" بعد إصابتها

أعلن قصر باكنجهام عن أن "الأميرة آن" ترقد في المستشفى بسبب إصابتها بجروح طفيفة وارتجاج في المخ، حيث تم نقلها إلى المستشفى كإجراء احترازي، وفقًا لنبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

ويُعتقد أن الأميرة قد أصيبت بجروح طفيفة في الرأس بعدما تعرضت لضربة من قبل حصان أثناء سيرها داخل عقار جاتكومب بارك، مساء أمس، ما أدى إلى إصابتها بجروح طفيفة في الرأس.

في هذا الإطار، يستعرض "الدستور" أعراض ارتجاج المخ وأسبابه.

ارتجاج المخ

الارتجاج هو إصابة في الدماغ تؤدي إلى فقدان مؤقت لوظائف الدماغ الطبيعية، ومن الناحية الطبية يتم تعريفه على أنه متلازمة سريرية تتميز بتغير فوري وعابر في وظائف المخ، بما في ذلك تغير الحالة العقلية أو مستوى الوعي، الناتج عن القوة الميكانيكية أو الصدمة.

أسباب ارتجاج المخ

يمكن أن ينجم الارتجاج عن السقوط أو الأنشطة الرياضية أو حوادث السيارات أو الاعتداء أو أي إصابة مباشرة أخرى في الجمجمة، ويمكن لحركة كبيرة للدماغ (تسمى التنافر) في أي اتجاه أن تتسبب في فقدان الشخص لليقظة (يصبح فاقدًا للوعي)، وقد تكون المدة التي يبقى فيها الشخص فاقدًا للوعي علامة على مدى سوء الارتجاج.

لا تؤدي الارتجاجات دائمًا إلى فقدان الوعي، ومعظم الناس لا يموتون أبدًا، ومن الممكن أيضًا أن يصاب الشخص بارتجاج في المخ دون أن يدرك ذلك.

أعراض ارتجاج المخ

يمكن أن تشمل أعراض الارتجاج الخفيف ما يلي:

التصرف بطريقة مشوشة إلى حد ما، أو الشعور بعدم القدرة على التركيز، أو عدم التفكير بوضوح.

الشعور بالنعاس، أو صعوبة الاستيقاظ، أو تغيرات مماثلة.

صداع.

فقدان الوعي لفترة قصيرة إلى حد ما.

فقدان الذاكرة للأحداث التي سبقت الإصابة أو بعدها مباشرة.

استفراغ وغثيان.

رؤية الأضواء الوامضة، والحساسية للضوء.

الشعور وكأنك قد "ضيعت الوقت".

اضطرابات النوم.

الأعراض الطارئة لإصابة الرأس

فيما يلي الأعراض الطارئة لإصابة خطيرة في الرأس أو ارتجاج في المخ: