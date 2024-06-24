الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شمس تطلب الطلاق للضرر: "شاذ وملمسنيش من 3 سنين"

آرشيفية
آرشيفية

لجأت سيدة ثلاثينية  تدعى “ شمس.ح ” لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية ضد زوجها للمطالبة بالطلاق للضرر  تحمل رقم " 9137 " لسنة 2024.

وقالت الزوجة في مستهل حديثها لـ "الدستور": “لم أتخيل أبدًا أن حياتى الزوجية ستنتهى داخل أورقة المحاكم، فمنذ زواجنا والذي مر عليه نحو 4 سنوات ولم يسفر عن إنجاب أطفال، وأنا أعيش معه حياة بائسة كئيبة مليئة بالمشاكل والخلافات على أتفه الأسباب”. 

وتابعت: تقدم لخطبتى عن طريق أحد جيرانا المقربين والذى شكر لنا في أخلاقه، ولهذا السبب سعد والدى بهذه الزيجة، لكن سرعان ما اكتشفت أني وقعت في قبضة رجل غريب الأطوار". 

واستكملت: "منذ بداية زواجنا وهو يشتكى من  رائحتى ليتهرب من العلاقة، حتى أن شكوكي زادت في ارتباطه بامرأة أخرى، ولم يلمسنى طوال 3 سنوات، إلا أن المفاجأة كانت حين اكتشفت أنه شاذ جنسيا. 

وتابعت: اكتشفت الأمر حين شاهدت على هاتفه بحثه في جروبات علي “فيس بوك” لاستقطاب الشواذ وارتكاب الفاحشة معهم داخل شقة والدته القديمة والتى يتردد عليها دائما ليقضي بها سهراته، أصبت بصدمة شديدة وطلبت منه الطلاق لكن  وطلب منى التنازل أولا عن كل حقوقي  ، فرفضت التنازل ولجأت لمحكمة الأسرة لطلب طلاق للضرر منه. 

محكمة الاسرة القاهرة الجديدة دعوى قضائية

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