الهلال الأحمر الفلسطينى يطالب بوقف إطلاق النار فى غزة: الوضع يزداد تدهورًا

قالت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، نبال فرسخ، إن الوضع الإنساني بقطاع غزة يزداد تدهورًا مع استمرار استهداف المدنيين.

نطالب بوقف إطلاق النار في غزة لنواصل أداء مهامنا بشكل آمن

وتابعت، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين: إننا نواصل تقديم خدماتنا الطبية من خلال مستشفى الأمل في خان يونس جنوب غزة، لافتة إلى أنه لدينا نقاط طبية وعيادات منتشرة في أرجاء قطاع غزة كافة لتقديم الخدمات الطبية.

وأكدت أن هناك 10 آلاف مريض سرطان منذ بدء العدوان على غزة حرموا من الحصول الرعاية الصحية، منوهًة بأن آلاف الفلسطينيين يعانون صعوبة كبيرة في الحصول على المياه النظيفة والمأوي المناسب.

وأضافت أن هناك 14 مستشفى تعمل بشكل جزئي فقط لتقديم الخدمة لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، لافتة إلى أن محافظة رفح الفلسطينية تخلو من أي مستشفيات رئيسة لاستقبال المصابين، حيث إن المستشفيات في غزة غير قادرة على إجراء العمليات الجراحية.

رفح تخلو من أي مستشفيات رئيسية لاستقبال المصابين

وحذرت من عواقب وخيمة جراء شح المستلزمات الطبية والأدوية وخروج أغلب المستشفيات عن الخدمة، بسبب الاستهدافات المباشرة من قبل قوات الاحتلال أو نفاذ الوقود اللازم لتشكيل المولدات والأجهزة الكهربائية، مشيرة إلى المأساة الصحية لمرضى السرطان وغسيل الكلى التي تزداد عمقًا ومعاناة مع عدم توافر الأدوية اللازمة وصعوبة الحصول على الطعام الصحي والرعاية الصحية والماء الصالح للشرب، مع استمرار نزوحهم من مكان لآخر، بسبب الاستهدافات المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ندعو إلى إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية في قطاع غزة

وطالبت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني بضرورة وقف إطلاق النار حتى يتمكن فرق الإنقاذ والطواقم الطبية من العمل بشكل آمن في القطاع، ووقف استهداف المدنيين والعاملين في مجال العمل الإنساني وكسر الحصار وإدخال المساعدات بشكل كبير دون شروط أو قيود، بما يسمح بإيصالها إلى جميع أجزاء القطاع بما فيها مناطق شمال غزة التي تعاني من المجاعة وانهيار كامل للمنظومة الصحية.