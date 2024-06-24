الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الهلال الأحمر الفلسطينى يطالب بوقف إطلاق النار فى غزة: الوضع يزداد تدهورًا

غزة
غزة

قالت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، نبال فرسخ، إن الوضع الإنساني بقطاع غزة يزداد تدهورًا مع استمرار استهداف المدنيين.

نطالب بوقف إطلاق النار في غزة لنواصل أداء مهامنا بشكل آمن

وتابعت، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين: إننا نواصل تقديم خدماتنا الطبية من خلال مستشفى الأمل في خان يونس جنوب غزة، لافتة إلى أنه لدينا نقاط طبية وعيادات منتشرة في أرجاء قطاع غزة كافة لتقديم الخدمات الطبية.

وأكدت أن هناك 10 آلاف مريض سرطان منذ بدء العدوان على غزة حرموا من الحصول الرعاية الصحية، منوهًة بأن آلاف الفلسطينيين يعانون صعوبة كبيرة في الحصول على المياه النظيفة والمأوي المناسب.

وأضافت أن هناك 14 مستشفى تعمل بشكل جزئي فقط لتقديم الخدمة لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، لافتة إلى أن محافظة رفح الفلسطينية تخلو من أي مستشفيات رئيسة لاستقبال المصابين، حيث إن المستشفيات في غزة غير قادرة على إجراء العمليات الجراحية.

رفح تخلو من أي مستشفيات رئيسية لاستقبال المصابين

وحذرت من عواقب وخيمة جراء شح المستلزمات الطبية والأدوية وخروج أغلب المستشفيات عن الخدمة، بسبب الاستهدافات المباشرة من قبل قوات الاحتلال أو نفاذ الوقود اللازم لتشكيل المولدات والأجهزة الكهربائية، مشيرة إلى المأساة الصحية لمرضى السرطان وغسيل الكلى التي تزداد عمقًا ومعاناة مع عدم توافر الأدوية اللازمة وصعوبة الحصول على الطعام الصحي والرعاية الصحية والماء الصالح للشرب، مع استمرار نزوحهم من مكان لآخر، بسبب الاستهدافات المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ندعو إلى إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية في قطاع غزة

وطالبت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني بضرورة وقف إطلاق النار حتى يتمكن فرق الإنقاذ والطواقم الطبية من العمل بشكل آمن في القطاع، ووقف استهداف المدنيين والعاملين في مجال العمل الإنساني وكسر الحصار وإدخال المساعدات بشكل كبير دون شروط أو قيود، بما يسمح بإيصالها إلى جميع أجزاء القطاع بما فيها مناطق شمال غزة التي تعاني من المجاعة وانهيار كامل للمنظومة الصحية.

قطاع غزة فلسطين غزة خان يونس مستشفى الأمل في خان يونس رفح الفلسطينية المستشفيات في غزة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة قوات الاحتلال المساعدات الإنسانية في غزة

مواد متعلقة

الصين تؤكد عدم تقديم أسلحة للأطراف المتحاربة فى الأزمة الأوكرانية

الأكثر قراءة

عاجل| العالم يغرق في الظلام.. موجات الحر تجبر أوروبا على تخفيف أحمال الكهرباء

الخطيب يفتح تحقيقًا فى ضياع صفقة زين الدين بلعيد ويتابع تطورات أزمة القمة

محامِ ينتقم من أسرته بطريقة بشعة.. كشف تفاصيل جديدة مثيرة حول "المذبحة الأسرية" بالغربية

عاجل| الزمالك يخطر لاعبيه بخوض مباراة القمة وبيان رسمى خلال ساعات

اندلاع حريق فى قسم الأزبكية

مصدر لـ"الدستور": الزمالك تراجع وسيخوض القمة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

إنهاء حرب غزة يُفجّر الخلافات فى إسرائيل.. وجالانت يستغل واشنطن لـ"خنق نتنياهو"

بعد حديث نتنياهو عن إنهاء العملية في رفح.. ما هي الخطوة التالية؟