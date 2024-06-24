الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل| الزمالك يخطر لاعبيه بخوض مباراة القمة وبيان رسمى خلال ساعات

مجلس الزمالك
مجلس الزمالك

أخطر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعبيه، بدخول معسكر مغلق استعدادًا لخوض مباراة الأهلي غدًا، بدوري نايل.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك غدًا في الجولة الـ27 لبطولة دوري نايل، ولكن إدارة نادي الزمالك أعلنت، في وقت سابق، انسحابها من خوض المباراة.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك عن أن عبدالواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أخطر لاعبيه، عبر جروب "الواتس آب" الخاص بالفريق، بالدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادًا لمواجهة الأهلي في الدوري غدًا.

وجاء إخطار لاعبي الزمالك بخوض مباراة الأهلي نتيجة لاجتماع حسين لبيب، رئيس النادي، مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، وذلك لحل أزمة إقامة مباراة القمة.

وكان اجتماع مجلس إدارة الزمالك، الذي عقد أمس الأحد، قد انتهى بالإجماع بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي، كما قرر المجلس تشكيل لجنة تحت مسمى "لجنة إدارة الأزمات" تكون مسئولة عن الأزمة مع رابطة الأندية والمستجدات الكاملة في الساعات المقبلة.

ومن المقرر أن يصدر بيان رسمي عن نادي الزمالك خلال الساعات المقبلة للإعلان عن خوضه مباراة الأهلي بشكل رسمي، بعد اجتماع وزير الرياضة مع حسين لبيب.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 42 نقطة، وبفارق 20 نقطة عن فريق بيراميدز المتصدر بـ62 نقطة، ولعب 7 مباريات أقل من بيراميدز، فيما يحتل الزمالك المركز العاشر في ترتيب البطولة برصيد 34 نقطة.

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