كندة علوش آخرهم .. قصص نجمات الفن مع سرطان الثدي

أثارت النجمة كندة علوش حالة كبيرة من الجدل عقب إعلان إصابتها بمرض سرطان الثدي خلال الساعات الماضية في حوار مع الإعلامية منى الشاذلي في بودكاست عبر يوتيوب، لتتصدر كندة التريند على مدار الأيام الماضية.

ولا تعد كندة علوش الوحيدة من النجوم الذين أصيبوا بمرض سرطان الثدي، فهناك قائمة طويلة من المطربات والفنانات والإعلاميات اللواتي أصيبن بسرطان الثدي. وخلال هذا التقرير نرصد لكم هذه القائمة:



سمية الألفي

كشفت الفنانة سمية الألفي أنها أصيبت بسرطان الثدي من المرحلة الرابعة، واضطرت للخضوع لرحلة علاج طويلة، حيث اضطرت لإجراء عمليات جراحية والخضوع للعلاج الكيميائي، لكنها تمسكت بالأمل واستطاعت تجاوز هذه المحنة.



إليسا

تعد النجمة إليسا من أبرز الفنانات التي حاربت سرطان الثدي، حيث كانت قوية في مواجهة المرض وسردت قصتها معه من خلال أغنية "إلى كل اللي بيحبوني" التي فاجأت بها الجمهور معلنة عن إصابتها بسرطان الثدي.

ونشرت إليسا تسجيلاً صوتيًا وظهر على صوتها البكاء الشديد، وهي تكشف للمرة الأولى سبب وقوعها على خشبة المسرح في حفلها بمدينة دبي، والسبب إصابتها بأعراض التعب، لتكشف بعدها عن فرحتها الكبيرة بعد ظهور التقارير الطبية التي توضح شفائها. وفي رسالة للجميع ختمت إليسا كليبها قائلة: "أنا تعافيت وقاومت المرض وغلبته، الكشف المبكر لسرطان الثدي قادر على إنقاذ حياتك".

شادية

كما عانت الفنانة الكبيرة الراحلة شادية، من بسرطان الثدي قبل اعتزالها الفن، فقد تم تشخيص إصابتها أثناء تألقها في عرض مسرحيتها الوحيدة "ريا وسكينة" ومع ذلك استمرت في إسعاد جمهورها بينما هي تخطط للخضوع لجراحة إزالة الثدي، والتي تمت بالفعل في فرنسا وعادت من رحلة العلاج بعد التعافي من المرض اللعين لتقدم فيلمها الأخير لا تسألني من أنا، وبعدها قدمت أوبريت الليلة المحمدية وخرجت منه بقرار الاعتزال، ثم تبرعت بمنزلها ليكون مركزاً لأبحاث الأمراض السرطانية.

فايزة أحمد

أما المطربة الكبيرة فايزة أحمد فقد اصيبت هي الأخرى بسرطان الثدي و أخفت الام المرض طويلا وكانت تصر على الغناء وتقديم الحفلات الفنية، وتسجيل الأسطوانات مؤكدة ان المرض الحقيقي هو التوقف عن إمتاع جمهورها، وبالفعل تعاطت فايزة أكبر كمية ممكنة من مسكنات الألم حتى تتمكن من تسجيل أغنيتها الشهيرة " لا يا روح قلبى" بإشراف الموسيقار رياض السنباطي ومن بعده ابنه أحمد وبعد أن أنهت الأغنية بكى كل من في الأستوديو عندما بكت فايزة من شدة الألم.

رجاء بلمليح

اصيبت أيضا المطربة المغربية رجاء بلمليح بسرطان الثدي في اوج تألقها الفني و تلقت العلاج في فرنسا، وظنت أنها انتصرت عليه، لتستأنف أعمالها الغنائية، ولكن هاجمها المرض من جديد بعد حدوث مضاعفات سريعة لترحل عن عالمنا بعد معاناة مع المرض.

ناهد شريف

تعد النجمة الراحلة ناهد شريف صاحبة تجربة طويلة وقاسية جدا في مواجهة سرطان الثدي، الذي داهمها عام 1979 وبدأت رحلة علاجها في السويد، وظلت تقاومه خمس سنوات كاملة ، لترحل في 8 إبريل 1981 وهي لم تتعد الـ43 عاما فقط.

مديحة كامل

هاجم سرطان الثدي النجمة الراحلة مديحة كامل وسافرت إلى لندن وبالفعل استأصلت الثدي، وعادت لاستكمال حياتها الفنية بنفس القوة، حتى قررت اعتزال الفن وارتداء الحجاب وبعدها عاودها المرض وظلت تقاومه حتى الموت.

هالة فؤاد

قاومت هالة فؤاد سرطان الثدي ثلاث مرات وتنقلت ما بين مستشفيات فرنسا ومصر، وتم علاجها بالفعل من السرطان ، ولكن عدم متابعة الفحص الدوري تسبب في إصابتها بالمرض اللعين مجددا، وظلت تقاومه حتى توفيت في 10 مايو 1993.

مها صبري

فعلت الفنانة مها صبري المستحيل للنجاة من مرض سرطان الثدي لدرجة تصديق كلام الدجالين وتجار الأعشاب، والمثير أنها نجحت بالفعل في تخطي محنة مرض سرطان الثدي، ولكن ما تناولته من سموم اثناء رحلة العلاج تسبب في قصور شديد بوظائف الكبد، أدى إلي وفاتها بالنهاية.

ياسمين غيث

تعد النجمة الشابة ، ياسمين غيث، من أبرز محاربات مرض سرطان الثدي ، إذ اشتهرت بقصتها الحقيقية في مسلسل «حلاوة الدنيا» مع النجمة هند صبري، وأصيبت ياسمين بسرطان الثدي في الثلاثينيات من عمرها، وتلقت جلسات العلاج الكيماوي بالتزامن مع تصوير المسلسل، وتعافت من المرض.