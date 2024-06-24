الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مصر للمعلوماتية" ضمن أفضل الجامعات فى تصنيف التايمز للتنمية المستدامة 2024

جامعة مصر للمعلوماتية
جامعة مصر للمعلوماتية

صُنِفَت جامعة مصر للمعلوماتية، ضمن أفضل الجامعات في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة لعام 2024، إذ تم تقييمها بعد عامين فقط من بدء الدراسة بها، وذلك ضمن قائمة ضمت 2152 جامعة ومؤسسة تعليمية من 125 بلدًا ومنطقة تم تقييمها وإدراجها في التصنيف.

 

الهدف من التصنيف

ويهدف تصنيف التايمز إلى إبراز الجامعات التي تميزت في السعي؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ليس فقط في مجالات معينة، بل أيضًا لجهودها الشاملة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
وأثبتت جامعة مصر للمعلوماتية التزامها بمعالجة التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم وتميزها في تحقيق عددٍ من أهداف التنمية المستدامة، منها العمل اللائق ونمو الاقتصاد (وجاءت في المركز 601-800)، المساواة بين الجنسين (المركز 601-800)، الحد من أوجه عدم المساواة (المركز 801-1000)، الصحة الجيدة والرفاه (المركز 1001+)، التعليم الجيد (المرتبة 1501+)، والشراكات من أجل الأهداف (المرتبة 1501+).
 
ويُعد تحقيق الجامعة لهذا النجاح وإدراجها ضمن تصنيف التايمز نقطة انطلاق لنجاحات أخرى في المستقبل ومزيدًا من الجهود والتصميم والالتزام بإحداث تأثير إيجابي في العالم.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16برنامجًا تعليميًا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.

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