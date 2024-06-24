التخطيط: مصر تسجل انخفاضًا فى معدلات التضخم لأول مرة منذ عامين

أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الإثنين، عن انخفاض معدلات التضخم في مصر لأول مرة منذ عامين، وذلك خلال الشهر الماضي.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الانخفاض يأتي نتيجةً للجهود التي بذلتها الحكومة في الفترة السابقة، والتي تضمنت اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية، مثل رفع أسعار الفائدة وتحسين سعر الصرف.

وأوضحت الوزيرة أن معدل التضخم الشهري قد سجل لأول مرة معدلًا سالبًا، وهو ما يؤكد وجود انخفاض حقيقي واستقرار في الأسعار، كما أكدت أن الحكومة تواصل العمل على خفض معدلات التضخم بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، من خلال مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحفيز الإنتاج وتحسين بيئة الأعمال.

وإلى جانب ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن هناك مجموعة من السلع تم تحديدها من قبل الحكومة، بهدف العمل على خفض أسعارها خلال الفترة المقبلة، وأوضحت أن ذلك سيتم من خلال التعاون بين الحكومة والغرف التجارية والجهات المعنية الأخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.