تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة لدعم الأهالي بـ5 قرى في أبو المطامير

شاركت جمعية الأورمان مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، في تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في قرى الزاوية وجناكليس والغيته والمهدية وأبو المطامير في محافظة البحيرة.

وأكدت الدكتورة فايزة زايد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة، أن المديرية تسعى لإدخال روح البهجة على أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم. حيث تم تنظيم المعرض ودعوة الأسر بصحبة أطفالهم والاحتفال بهم وتوزيع الملابس الجديدة عليهم، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة.

وشددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة، من جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى البحيرة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة.

وأشار إلى أن تنظيم المعارض يأتي في إطار جهود الأورمان المستمرة لدعم شرائح غير القادرين في قرى ونجوع ومدن محافظة البحيرة.