الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة لدعم الأهالي بـ5 قرى في أبو المطامير

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

شاركت جمعية الأورمان مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، في تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في قرى الزاوية وجناكليس والغيته والمهدية وأبو المطامير في محافظة البحيرة.

وأكدت الدكتورة فايزة زايد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة، أن المديرية تسعى لإدخال روح البهجة على أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم. حيث تم تنظيم المعرض ودعوة الأسر بصحبة أطفالهم والاحتفال بهم وتوزيع الملابس الجديدة عليهم، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة.

وشددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة، من جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى البحيرة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة. 

وأشار إلى أن تنظيم المعارض يأتي في إطار جهود الأورمان المستمرة لدعم شرائح غير القادرين في قرى ونجوع ومدن محافظة البحيرة.

محافظة البحيرة جمعية الارومان دمنهور نهال بلبع أبو المطامير

مواد متعلقة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني الرسمي

رسميًا.. ننشر تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام للمرحلة الأولى بالبحيرة

الحد الأدنى للقبول.. تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة البحيرة

نائب محافظ البحيرة تستقبل حجاج بيت الله بمجمع مواقف دمنهور (صور)

حُسن الخاتمة.. وفاة معلم وزوجته بالبحيرة أثناء أداء مناسك الحج

استمرار المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالمجان فى البحيرة

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادثي تصادم بالبحيرة

إصابة 13 شخصًا فى تصادم سيارتين بمحافظة البحيرة

الأكثر قراءة

عاجل| العالم يغرق في الظلام.. موجات الحر تجبر أوروبا على تخفيف أحمال الكهرباء

الخطيب يفتح تحقيقًا فى ضياع صفقة زين الدين بلعيد ويتابع تطورات أزمة القمة

محامِ ينتقم من أسرته بطريقة بشعة.. كشف تفاصيل جديدة مثيرة حول "المذبحة الأسرية" بالغربية

عاجل| الزمالك يخطر لاعبيه بخوض مباراة القمة وبيان رسمى خلال ساعات

اندلاع حريق فى قسم الأزبكية

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

إنهاء حرب غزة يُفجّر الخلافات فى إسرائيل.. وجالانت يستغل واشنطن لـ"خنق نتنياهو"

بعد حديث نتنياهو عن إنهاء العملية في رفح.. ما هي الخطوة التالية؟