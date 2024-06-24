الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق امتحانات كلية التجارة والزراعة بنظام التعلم المدمج بجامعة الوادي الجديد

جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد

أعلن الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، انطلاق إمتحانات كلية التجارة والزراعة بنظام التعلم المدمج بجامعة الوادي الجديد بنظام الشراكة مع جامعة عين شمس، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود محارب مدير مركز التعلم المدمج بالجامعة والدكتور هاني عيد نائب مدير المركز.

طنطاوي: عدد طلاب التعليم المدمج بالجامعة وصل إلى 231 طالبا وطالبة

وقال طنطاوي إن إجمالي عدد طلاب التعليم المدمج بالجامعة وصل إلى 231 طالبا وطالبة بواقع 196 بكلية التجارة و30 بكلية الزراعة، موزعين على لجنتين، الأولى بمقر كلية الآداب لأبناء الخارجة وباريس،والثانية بقاعة الدكتور سيد سيف بمدينة موط لطلاب الداخلة وبلاط والفرافرة.

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جامعة الوادي الجديد توقع بروتوكولًا لتطوير زراعة النخيل في مصر

وكان قد شهد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وأعضاء لجنة العلوم الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الزراعة جامعة الوادى الجديد واحدي الشركات التنمية الزراعية بشأن التعاون المشترك في إطار التنمية الزراعية المستدامة ضمن "رؤية مصر 2030" وعلى هامش زيارة لجنة قطاع العلوم الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات لجامعة الوادى الجديد.

وقع البروتوكل كلا من الدكتور أيمن يوسف كساب عميد كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد يرافقه عددا من أساتذة كلية الزراعية والمهندس الشوربجى على غريب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية المتحدة القابضة للتنمية الزراعية يرافقه المهندس بهاء عز العرب مدير عام الشركة وعددا من قيادات الشركة.

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جامعة الوادى الجديد تستقبل لجنة قطاع العلوم الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات

وقال الدكتور أيمن كساب، عميد كلية الزراعة بجامعة الوادى الجديد، إن البروتوكول يستهدف تفعيل الابحاث المتعلقة بالمنتجات الثانوية للنخيل علي المستوي التجريبي والانتاجي بما يتواكب مع المنظور البيئي للوصول الي صفر مخلفات وكذلك دعم أنشطة البحث العلمي الزراعي بما يسهم في تحقيق أهداف الجهتين من خلال تمويل بعض الابحاث ذات الجدوي الاقتصادية والمجتمعية والبيئية.

جامعة الوادي الجديد امتحانات كلية التجارة الزراعة التعلم المدمج

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