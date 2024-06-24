الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التشكيل الرسمي لمباراة البنك الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

فريق بلدية المحلة
فريق بلدية المحلة

أعلن طارق مصطفى، المدير الفني للبنك الأهلي تشكيل فريقه لمباراة بلدية المحلة التي ستنطلق في الرابعة عصر اليوم الإثنين، باستاد السلام، في الأسبوع السابع والعشرين لمسابقة دوري نايل..

حراسة المرمى: أحمد صبحي

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري – محمود الجزار – عاصم صلاح – 

خط الوسط: محمد بسيوني - أحمد النادري – محمد فتحي – إسحاق يعقوب

خط الهجوم: محمد هلال – ياو أنور – أسامة فيصل.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حسن شاهين وأمير مدحت وأيمن أشرف وسيرجي أكا ومحمود سيد ومحمود قاعود وأحمد مدبولي وكريم بامبو ومحمد عبداللطيف جريندو.

كما أعلن أحمد عبد الرءوف المدير الفني لبلدية المحلة تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من:

حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: هشام حافظ - أحمد العش - نور الزموري - السيد عوض

خط الوسط: أحمد مجدي كهربا - بنجامين إينوك - مؤمن راضي

خط الهجوم: محمد عادل أمو - وحيد محسن - حسام أشرف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود ماهر ومحمد صابر وحسام حسن ويوسف حسن وماجد هاني وعبد الرحمن سمانة وأحمد عتمان وإسلام مرزوق وموسى إفرايم.

ويتواجد البنك الأهلي في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة من ستة انتصارات وستة تعادلات و14 هزيمة وسجل 35 هدفا ودخل مرماه 41 هدفا.

وحقق البنك الأهلي فوزا واحدا على المصري في المباريات الأربع الأخيرة مقابل تعادلين مع الإسماعيلي والجونة وهزيمة واحدة أمام سيراميكا كليوباترا ويسعى للفوز والوصول إلى النقطة 27 وزيادة الفارق مع بلدية المحلة إلى خمس نقاط.

يحتل بلدية المحلة بقيادة أحمد عبدالرءوف المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع السابع عشر وحقق بلدية المحلة ستة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر15 مباراة وسجل 24 هدفا واهتزت شباكه 48 مرة.

وجمع بلدية المحلة ثلاث نقاط فقط من آخر خمس مباريات بالفوز على الداخلية والهزيمة أمام الأهلي وفاركو وطلائع الجيش وبيراميدز ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 25 والتقدم على البنك الأهلي بفارق نقطة واحدة.

دوري نايل البنك الأهلي بلدية المحلة أحمد عبدالرءوف طارق مصطفى

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