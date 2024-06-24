الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أوروبا والصين.. محاولات للوصول لحل أزمة رسوم السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا تليفزيونيًا تحت عنوان "أوروبا والصين.. محاولات للوصول لحل أزمة رسوم السيارات الكهربائية".

أفاد التقرير: "حرب جديدة تلوح في الأفق سببها السيارات الكهربائية، أطرافها جهات النزاع التكنولوجي هما الصين والولات المتحدة الأمريكية وتنضم لهما أوروبا، فكل لاعب داخل هذه المعادلة الصعبة يحاول بكل قوته السيطرة على السوق العالمية للسيارات وبالأخص الجيل الجديد الكهربائية".

وأضاف: "والمتابع لحال سوق السيارات الكهربائية يلاحظ تأرجح في من يسيطر على السوق العالمية، فتارة تكون سيارة تسلا الأمريكية في المقدمة من حيث المبيعات، وتارة أخرى تقوم واحدة من الشركات الصينية بإزاحتها عن المركز الأول عالميًا وتسيطر هي على لقب الأكثر مبيعًا".

وواصل: "صراع السيطرة على سوق السيارات الكهربائية بين الصين والولايات المتحدة لم يقف عند هذا الحد، فدخلت أوروبا على خط الأزمة، فدائمًا ما يواجه الاتحاد الأوروبي الاتهامات من بكين بالتصنيع المبالغ فيه في مجال السيارات الكهربائية".

وتابع: "أوروبا التي تفرض ضرائب نسبتها تصل إلى 10% على السيارات الكهربائية الصينية تنتقد الدعم الكبير التي توجهه الحكومة الصينية لمصنعي هذه السيارات، حيث يقولون إن الدعم المالي الذي تقدمه الصين للمصنعين إضافة إلى استفادتهم من معاملة تفضيلية في المواد الأساسية المستخدمة في تصنيع البطاريات يعطي الشركات الصينية اليد العليا في هذا المجال".

أوروبا والصين رسوم السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية قناة القاهرة الإخبارية سوق السيارات

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