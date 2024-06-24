بعد شائعة وفاته.. إطلالة على أبرز أعمال نعوم تشومسكى

أثار اختفاء الكاتب وأستاذ لسانيات والفيلسوف الأمريكي، نعوم تشومسكي، الكثير من الشائعات حول صحته آخرها شائعة وفاته، لكن تشومسكي أصيب بسكتة دماغية في شهر يونيو الحالي ويتعافى حاليًا في مستشفى في موطن زوجته الأصلي البرازيل، ونستعرض في التقرير التالي تطورات الحالة الصحية لنعوم تشومسكي وأبرز أعماله الفكرية.

تطورات الحالة الصحية لـ نعوم تشومسكي

تطورات الحالة الصحية لنعوم تشومسكي

وذكرت صحيفة فولها دي ساو باولو البرازيلية، هذا الأسبوع، أن المثقف الأمريكي البالغ من العمر 95 عامًا، لم يستطع أن يعلق على الحرب المستمرة في غزة، على الرغم من طلبات مؤيديه والصحافة، بسبب إصابته بـ"جلطة دماغية"، وأضافت الصحيفة "أنه يعاني من صعوبة في التحدث، والجانب الأيمن من جسده مخدر".

وقررت فاليريا زوجة تشومسكي نقله جوًا إلى ساو باولو حيث يقيم الزوجان منذ 2015، لتلقي العلاج المتخصص، وقد دخل تشومسكي مؤخرًا العناية المركزة بعدما تم نقله عبر طائرة إسعاف مستأجرة، ويزوره يوميًا طبيب أعصاب ومعالج النطق، وطبيب الرئة، وأشارت الصحيفة إلى أن "حالته تحسنت بشكل ملحوظ" "لقد غادر وحدة العناية المركزة وهو الآن في غرفة عادية".

يعد نعوم تشومسكي أحد أكثر العلماء الأحياء إنتاجًا وهو معروف بنظرياته التحويلية في اللغويات، إضافة إلى نشاطه السياسي وانتقاداته للسياسة الخارجية الأمريكية والرأسمالية ووسائل الإعلام.

أشهر أعمال نعوم تشومسكي

وتعكس قائمة كتب المؤلف اليهودي الأمريكي نعوم تشومسكي تنوعًا كبيرًا، ما بين اللغويات والعلوم المعرفية والسياسة ودراسة الطبيعة البشرية، حيث إن أعمال تشومسكي متنوعة ومعقدة ومثيرة للتفكير، حسبما يصفه النقاد.

كتاب العالم.. إلى أين؟

يتناول الكتاب آراء نعوم تشومسكي حول قضايا العولمة الاقتصادية والسياسات الدولية من "الحرب على الإرهاب"، وصعود الليبرالية الجديدة، وأزمة اللاجئين والتصدعات في الاتحاد الأوروبي، ورئاسة دونالد ترامب وتاريخ العلاقات الخارجية الأمريكية إلى الخطر المحدق بالإنسانية بسبب أزمة المناخ.

كتاب "عن فلسطين"

الكتاب من تأليف كل من "تشومسكي" و"پاپيه"، ويرصدان تجربتهما داخل المجتمع الإسرائيلي وخارجه، وأهم التحولات التي طرأت على الرأي العام- الأمريكي بشكلٍ خاص- في السنوات الأخيرة؛ بما في ذلك الأوساط الأكاديمية التي تبدو أكثر تقبلًا للطرح المناهض لنظام الفصل العنصري من ذي قبل.

ويقدم الكتاب الكثير من التساؤلات التي يطرحها ويحاول الإجابة عنها، وكذلك المفاهيم التي يحاول معالجتها؛ مثل معنى أن تكون ناشطًا وحقيقة النشاط والحراك المناهض للحركة الصهيونية اليوم وتطوراته.

كتاب “غريزة الحرية”

وهو عبارة عن مجموعة من المقالات حول الفلسفة والفوضوية والطبيعة البشرية، ويتناول الكتاب قضايا الحرية والتحرر والخصوصيات الثقافية ودور المثقَّفين في الصراع من أجل التحرر، وتتنوع المقالات لتشمل موضوعات حول نظرية المعرفة وأسس العلم والعقلانية ودور المثقَّفين والعلاقة بين العمل الفلسفي والنشاط السياسي، وتدور جميعها حول موضوع رئيس واحد وهو الحرية.

كتاب “صناعة المستقبل”

يضم الكتاب عددًا من مقالات مُنعت من النشر، ومقالات نُشرت لكنها عارضت السياسة الأمريكية، ويجمع الكتاب مجموعة واسعة من مقالات صاحب العمود الشهري في صحيفة نيويورك تايمز نعوم تشومسكي، حوالي أكثر من خمسين تحليلًا حول سياسة الخارجية الأمريكية التي تهدّد الولايات المتحدة في كيانها ووجودها، فضلًا عن حروبها في أفغانستان والعراق، وصعود الصين، وخطر الانتشار النووي في إيران وكوريا الشمالية، غزو إسرائيل لغزة وتوسيع المستوطنات في القدس والضفة الغربية، وغيرها.

كتاب “سنة 501 الغزو مستمر”

يتناول تشومسكي في كتابه «501 الغزو مستمر» التاريخ الدموي، الذي عانى منه أغلب سكان العالم، وتشومسكي يستغل الاحتفال بمرور 500 عام على وصول كولومبوس إلى أمريكا 1492 ليروي بأسلوبه الساخر المرير حكاية هذا الرعب الذي نشره الأوروبيون على مدار الخمسمائة سنة الماضية على أمم الأرض منذ إبادة سكان العالم الجديد الأصليين، ونهب إفريقيا وتخريبها ونقل أهلها في سفن العبيد ليكونوا القوة العاملة التي تبني العالم الجديد للسادة البيض، كما يناقش الكتاب ضرب اليابانيين بالقنابل الذرية، وحرق فيتنام، وسياسة السيطرة، وغيرها.