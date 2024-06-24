الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 والمستندات المطلوبة

رابط تقديم الصف الأول
رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 

زاد البحث عن رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 (عربي، ولغات) حيث لم يعد يفصلنا عن انتهاء عملية التقديم سوى أيام قليلة فقط وفقا لبيان بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شأن الالتحاق بأولى ابتدائي في المدارس الرسمية والحكومية.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 (من هنا) حاليا لأولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بأولى ابتدائي بالمدارس التجريبية والخاصة والذي يستمر نحو 4 أسابيع من تاريخ تفعيل الموقع الإلكتروني الخاص باستقبال طلبات الالتحاق من كافة محافظات الجمهورية.

يكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني وبواسطة ولي الأمر فقط وفي المدارس التي تقع داخل المربع السكني للأطفال التي تتراوح أعمارهم من 6 - 9 سنوات وفقا لقواعد التقديم حيث يجب على أولياء الأمور الإسراع في سداد المصروفات الدراسية في أحد فروع الهيئة القومية للبريد الإلكتروني.

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الأوراق اللازمة التقديم في المدارس الحكومية والتجريبية 2025

1 - الاستمارة الالكترونية للتقديم في المدارس الحكومية.

2 - شهادة ميلاد حديثة للطالب وصورة منها.

3 - صورة من بطاقة الرقم القومي لوالد الطالب سارية.

4 - عدد 8 صور شخصية 4*6 للطالب.

5 - وصل مياه او كهرباء او فاتورة تليفون أرضي باسم الأب أو الجد للأب للتأكد من عنوان ولي الأمر.

6 - صورة من عقد إيجار أو تمليك موثق بالشهر العقاري بتاريخ عام سابق للتقديم والاصل للاطلاع عليه.

7 - ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم.

8 - الطوابع الصحية اللازمى على دفتر التأمين الصحي بحسب سنة ميلاد الطفل.

9 - حافظة مستدات.

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موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024

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موعد تقديم المدارس التجريبية 2024

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