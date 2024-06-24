الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اتحاد الجمعيات الأهلية يعلن تشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك

جريدة الدستور

أصدر الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو التحالف الوطني، قرارا بتشكيل لجنة عليا لحماية المستهلك تضم 15عضوا من الخبراء والقانونيين والإعلاميين، ويرأس اللجنة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى، وتم اختيار الزميل حسنى ميلاد مدير تحرير الأخبار عضوا باللجنة.

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كما ضمت كلا من رفعت محمد عبد اللطيف سليم مقرر اللجنة، وإسلام عوض عبد الرحمن مقرر اللجنة التحضيرية، وعضوية الدكتورة ألفت أحمد عفيفي، والدكتورة هالة منصور عبد الرحمن، والمهندس إبراهيم عبد المنعم المناسترلي، والدكتور عاطف عبد الحميد حسن وجميلة محمد عابدين والدكتور جيهان فؤاد أحمد والدكتورة غادة عطية محمد، والمهندس أشرف إسماعيل عفيفي والدكتورة هويدا سيد على محمد مصطفى، كما تضم اللجنة كلا من الدكتور وائل النحاس محمد عزب والدكتور على عبد الرحمن على.

طلعت عبد القوي والمؤسسات الأهلية مجلس النواب سعاد الديب حسنى ميلاد محمد عبد اللطيف

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