الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدبولى: انخفاض معدلات التضخم بفضل جهود ضبط الأسواق وتدبير النقد الأجنبى

مدبولي
مدبولي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الإثنين، لمناقشة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع في البلاد، وأكد، خلال الاجتماع، أن هذه الجهود قد أثمرت في الفترة الأخيرة عن انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم.

وأشار  "مدبولي" إلى أن الحكومة مستمرة في اتخاذ إجراءات حاسمة بالتعاون مع القطاع المصرفي؛ لضمان تدبير النقد الأجنبي اللازم لتوفير السلع المختلفة.

وأضاف أن هذه الجهود تسهم بشكل كبير في تحقيق التوازن في الأسواق، ومنع أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

حضر الاجتماع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، والدكتور أحمد حلمي، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشئون الاقتصادية والاستثمار.

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