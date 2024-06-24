"ركلة حصان" تُصيب شقيقة الملك تشارلز بارتجاج في المخ.. وقصر باكنجهام يكشف التطورات

كشفت تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تفاصيل الإصابة التي تعرضت لها الأميرة آن الشقيقة الصغرى للملك تشارلز الثالث، بعد ركلها من قبل حصان في جاتكومب في منزلها الملكي، حيث تم نقلها للمستشفى في وقت لاحق من مساء أمس الأحد، ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن الأميرة تعرضت لإصابة في الرأس وارتجاج في المخ، حيث تعرضت للركل من قبل حصان وسقطت أرضًا.

تفاصيل إصابة الأميرة آن بارتجاج في المخ

ولفتت إلى أن الأميرة هي فارسة حائزة على الميدالية الأولمبية، كانت تسير في منزلها في جلوسيسترشاير عندما وقع الحادث، ووصلت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث وحصلت آن على الرعاية الطبية قبل نقلها إلى مستشفى ساوثميد في بريستول لإجراء الاختبارات والعلاج والمراقبة.

ونوهت بأن موظفي قصر الأميرة آن لم يكشفوا عن سبب الإصابة، ولكن الجروح في الرأس وارتجاج المخ جعل الفريق الطبي يدرك أن هذا تأثير محتمل لإصابة ركل من حصان سواء بساقه أو رأسه.

وقال متحدث باسم قصر باكنجهام "أصيبت الأميرة آن بجروح طفيفة وارتجاج في المخ عقب حادث وقع في منطقة جاتكومب بارك مساء أمس"، مضيفًا أن "الأميرة لا تزال في مستشفى ساوثميد، بريستول، كإجراء احترازي للمراقبة، ومن المتوقع أن تتعافى بشكل كامل وسريع".

وأضاف "ظل الملك تشارلز الثالث على اطلاع وثيق، وانضم إلى العائلة المالكة بأكملها بتمنياته للأميرة بالشفاء العاجل."

وقال قصر باكنجهام، إن الأميرة الملكية دخلت المستشفى بعد تعرضها لإصابات طفيفة وارتجاج في المخ في منزلها في جلوسيسترشاير.

وجاء في بيان أنه من المتوقع أن تتعافى الأميرة آن التي تبلغ من العمر 73 عاما بشكل كامل وسريع بعد الحادث الذي وقع في منزلها في جاتكومب بارك.

وكان من المتوقع أن تبدأ الأميرة الملكية زيارة إلى كندا نهاية الأسبوع الجاري.

وذكرت وسائل إعلام كندية أنه كان من المقرر أن تشارك في حفل أقيم في نصب تذكاري للحرب في نيوفاوندلاند.

خلال الاحتفالات الأخيرة بيوم النصر، التقت الأميرة آن بالمحاربين القدامى وعائلاتهم في مقبرة حرب بايو في فرنسا.