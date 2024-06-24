موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 وطريقة الاستعلام بالرقم القومي

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 من الأمور التي تشغل أصحاب المعاشات بداية كل شهر، خاصة مع التساؤلات المتعلقة بزيادة المعاشات، حيث ينتظرون موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 خلال الأيام القادمة، وفقًا لما تم الإعلان عنه من هيئة التأمين الاجتماعي والمعاشات الحكومية.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024

وفيما يخص موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024، من المقرر صرف معاشات شهر يوليو بداية لشهر القادم، وتحديدا وتحديدا في 2 يوليو 2024، مع استمرار الصرف حتى 6 يوليو من الشهر ذاته.

وفقا لما جاء عن التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة، يتم صرف المعاشات يمكن لأصحاب المعاشات الاستفسار عن كافة ما يخص معاشات شهر يوليو 2024 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للتأمينات الاجتماعية، ويتم صرف معاشات شهر يونيو 2024، لأكثر من 11 مليون مستحق، وتستمر عملية الصرف من خلال جميع المنافذ فروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي ATM.

الاستعلام عن صرف المعاشات

أعدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام عن صرف معاشات شهر يوليو 2024 بطريقة سهلة وميسرة عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال الرابط هنا .

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار خيار "الاستعلام عن قيمة المعاش".

إدخال البيانات المطلوبة لاستكمال العملية.

الضغط على عرض التفاصيل للحصول على المعلومات المطلوبة.

زيادة معاشات يوليو 2024

لم يتم الإعلان رسميًا عن أي زيادة جديدة في المعاشات لعام 2024، بما في ذلك معاشات شهر يوليو 2024، حيث لا يوجد أي بيان رسمي يؤكد ذلك، آخر زيادة تم إعلانها كانت خلال شهر فبراير الماضي من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنسبة 15% بحد أقصى 1890 جنيهًا، والتي بدأ صرفها من شهر مارس الماضي.

وكانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قد صرفت معاشات الشهر الماضي، بما في ذلك الزيادة الجديدة ا واستفاد منها 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، اعتبارًا من الأول من مارس الماضي.

أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2024

وتعمل خدمات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على تطوير خدماتها وذلك تلبية احتياجات أصحاب المعاشات بشكل أفضل، مع التأكيد على تقديم التسهيلات والخدمات بأعلى جودة، وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف جميع المعاشات لشهر يونيو اعتبارًا من الأول من الشهر، حيث تم فتح جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي في مصر بشكل استثنائي يوم السبت لتيسير عملية الصرف.