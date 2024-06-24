جامعة سوهاج تعلن فتح باب التقدم للمشروعات البحثية التنافسية الممولة

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن فتح باب التقدم للمشروعات البحثية التنافسية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لنيل فرص التمويل من الموارد الذاتية للجامعة، وذلك طبقا للائحة الجوائز وحوافز التميز في النشر العلمي والمشروعات البحثية.

وأكد النعماني، حرص الجامعة على دعم البحوث التطبيقية ذات المردود على التنمية والاقتصاد القومي، وتشجيع أبنائها من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على إجراء البحوث العلمية المختلفة لدعم المعرفه والابتكار، إيمانًا منها بأهمية البحث العلمي الذي يعد أحد الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة في كافه المجالات، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح النعماني، أن المشروعات التي ستحظى بأولوية التمويل هي التي تساهم في حل مشاكل أمراض الكلى والفشل الكلوي والأمراض المتوطنة، الصناعات الحرفية واليدوية، تدوير المخلفات لتخفيف العبء عن البيئة او لأغراض اقتصادية، المياه والطاقة، والأبحاث التي تربط البحث العلمي بقطاع الإنتاج والخدمات، وأبحاث العنف الأسري والإدمان، التغيرات المناخية، الذكاء الاصطناعي، تطبيقات التكنولوجيا الحيوية، الإستثمار والاقتصاد، والأبحاث أخرى ترتبط بإنتاج المعرفة والتقنيات.

وأضاف الدكتور أحمد حسانين المدير التنفيذي لوحدة المشروعات، أنه سيتم تقديم مقترحات المشاريع إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة خلال الفترة من ٢٤ يونيه ٢٠٢٤م، حتى ١ سبتمبر ٢٠٢٤ م، حيث سيكون التمويل بحد أقصى 50 ألف جنيه للكليات العملية، و30 ألف جنيه للكليات الإنسانية والنظرية، كما يمكن الحصول على النماذج الخاصة بالتقدم للمشروعات الممولة، عن طريق الموقع الإلكتروني بالجامعة أو زيارة وحدة إدارة المشروعات بالدور الرابع بمبنى الإدارة المركزية بالمقر القديم للجامعة.

كما صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن فريق طبي بقسم العظام ووحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، وبالتعاون مع قسم التخدير بالمستشفى الجامعي، نجح في إنقاذ ذراع طفل يبلغ من العمر ٦ سنوات، إثر تعرضه لإصابة بالغة الخطورة، بواسطة "جسم زجاحي"، نتج عنها قطع كامل بالشرايين والأعصاب والأوتار المغذية للذراع الأيسر.

وأكد النعماني، أن مستشفيات سوهاج الجامعية بما تمتلكه من إمكانيات مادية وبشرية علي مستوي عالي من الكفاءة نجحت في إجراء العديد من العمليات الصعبة والدقيقة في كثير من التخصصات بالمجان، وذلك في إطار الدور الخدمي الذي تقوم به لعلاج المرضي من مختلف محافظات الصعيد، مشيدًا بسرعة التدخل الجراحي للفرق الطبية، وما يتم بذله من جهود لتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة.