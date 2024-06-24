أسماء الحجاج المصريين المتوفين في موسم الحج 2024
ارتفع البحث عن اسماء الحجاج المصريين المتوفين 2024 على محركات جوجل خلال الأيام القليلة الماضية من قبل عدد كبير من اسر الحجاج المصريين المتوفين في المملكة العربية السعودية أثناء اداء مناسك الحج، حيث سجلت مصر معدلات وفيات كبيرة هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.
الحجاج المصريين المتوفين
ونتيجة لذلك يستعرض موقع "الدستور" خلال السطور التالية أسماء الحجاج المصريين المتوفين في موسم الحج 2024.
أسماء الحجاج المصريين المتوفين 2024
- السيد محمد السيد مسعود
- عواطف حسن الهادي الشرقاوي
- إسماعيل محمود إسماعيل أحمد
- عبد الرحيم شحاته عبد الوهاب محمد
- رحاب علي محمد عطية
- توحيدة أحمد عبد الفتاح صبره
- رهيفة بكر عبد القادر غنيم
- سعيدة أحمد عبد المطلب
- فاطمة محمد محمد مرزة
- فاطمة إبراهيم عبد الحليم
- عائشة أحمد محمد محمدين
- محمود عبد العزيز أحمد على
- على فهمي محمد مخيمر
- فاطمة محمد حسانين حنفي
- ابتسام إبراهيم السقطي فرغلي
- صابرين متولي عبد السميع منصور
- سوسن السيد السيد الشيخ
- أحمد محمد عبد الرازق عبد الوهاب
- رضي سيف محمد عياطي
- شيماء أحمد محمد على
- ماهر عنتر شوقي أحمد
- نهلة حلمي عبد العليم الجزار
- محمد نزيه فرج خاطر
- أحمد السيد محمد حماد
- سلامة محمد سيد إسماعيل
- نعمة عبد النبي جاب الله حسن
- علاء الدين عتريس بنداري محمد
- خالد محمد محمد الاكرت
- عباس عبد محمد الحلواني
- حسنة راضى محمد قنديل
- مجدي عويس القرني
- حلمية إبراهيم محمود حسانين
- شادية مصطفى عوض على
- محمود أحمد محمد شاهين
- محمد حسن على زيتون
- عبده أحمد عبد الفتاح السيد
- سعاد حامد حامد الكرداوي
- زكريا عبد العزيز محمد عيسى
- شكري السعيد محمد بدوي
- عطيات السيد إبراهيم مزروع
- محمد فوزي عبد اللطيف نصر
- حنان السيد مدبولي سعيد
- سوسن بكر محمد بكر
- سيد محمد سيد العدوي
- فايزة عبد الكريم السيد محمد
- محمد محمود أيوب قطب
- تحية محمد محمد حسن
- صفاء حسب عبد المبدي حسب
- محمد عطية محمد شاهين
- ثريا عبد الرؤوف إبراهيم سالم
- سماح محمد فكري إبراهيم
- هيام محمد على أحمد
- عفاف محمد محمود معوض
- جلال سعد محمد امبابي
- شحته أبو السعود محمد سليمان
- أميمة أحمد إبراهيم عطية
- هندس مسعد حسونة البخ
- مجدى عبدو علي رفاعي
- أيمن أحمد محمد عبد العال
- إبراهيم عبدالله أبو المجد خطاب
- ابتسام محمد احمد بيومي
- أماني محمد عطية محمود
- دلال عبد الغني محمد عبد الغني
- ناهد كمال عيسي سيد احمد
- اماني حسني احمد المصري
- هدية فتوح السيد حسن
- حلمي أحمد منصور
- تهاني إبراهيم إبراهيم دراز
- محمد محمود أبو المعطي حسن
- امال فوزي عبد العال العوضى
- سوزان مصطفى أمام محمد
- السيد عبد الله أبو زيد إبراهيم
- إبراهيم علي حسن شحاته
- عبد الحميد محمود عبد الحميد
- نيفين محمد غزالة
- عزة سيد عبد الله حمادة
- عبد المحسن محمود إبراهيم
- سعاد عبد الجواد أحمد أحمد
- هبة محمد سلامة
- محمد عبد العزيز احمد رجب
- سعاد زكي طه راشد
- سعدية عبد العزيز محمد عبد العزيز
- السيدة شعبان عبد الحميد شعبان
- فايزة أحمد عبد الرحمن إبراهيم
- عبادة أحمد خضر يوسف
- جمال محمد إبراهيم محمد علام
- نادية شعبان عبد الواحد سرحان
- همت محمد محمد الجنايني
- عبد الستار محمد عبد النبي حسين
- جميل فوزي الهادي سليمان
- أمل مسعد السيد خليل
- سمية عبد المجيد حافظ صالح
- حنان زين العابدين سيد سيد
- فتحية على عبد اللطيف رضوان
- طه عزمي سلامة أبو خشيم
- سناء سلامة المرسي فلاح
- روية حسن صادق نصار
- شادية محمد محمد حمود
- نوال عبد الشافي يوسف العوضي
- صفاء عبد الباسط الباز بدوي
- نجاح إبراهيم أحمد خليل
- انشراح محمد غزالي أبو زيد
- نوال محمود عبد الله بدوي
- سامية صديق فرج الله سعداوي
- شادية محمد خيرالله
- فوزية عبده السميع عبد الحق المنسي
- عبد العاطي عبد الحافظ عبد العليم
- سوسن عبد الخالق محمد الفقي
- فتحية صلاح الدين محمد احمد
- حمدي سيد صالح محمد
- محمد حسن امبارك إسماعيل
- نادية فكري محمد عبدالفتاح
- وحيد السيد محمد العطفي
- نعيم فياض عوض المليجي
- دياب عبد العاطي عبد النبي بلح
- صباح حمدي يوسف محمد
- عيشة أحمد خليل صقر
- وفاء سعد حسين إسماعيل
- جابر كمال عويس إبراهيم
- إسعاد يوسف السيد صديق
- سناء سعد سلامة شكر
- فاطمة محمد إبراهيم رزق
- على يوسف عبدو الدسوقي
- فرحانة مسعود عبد السميع محمد
- احمد عاطف محمد القيعي
- عالية السعيد محمد شادي
- جيهان السيد حامد حسن
- عبد الرحيم عبد الرحيم علي منصور
- ستوتة زيادة السد موسى
- حلمية العزازي السيد العاصى
- سميحة سيد صالح محمد
- وفاء عبد الظاهر عبد الداير
- سهير احمد على على
- نهى نبيل أحمد أبو الخير
- راوية العزب شريف العزب
- مني محمد إسماعيل محمد
- نجلاء محمود عبد الكريم محمود
- عبد السلام إبراهيم عبد السلام جويلي
- ابتسام عبد الشافي التهامي السعدني
- سهير الشربيني احمد عيسي
- شامة على سليمان على
- فتحية ياقوت محمد عليم
- محمد احمد عبد النبي سليم
- على السيد على حسان
- منال احمد محمد أيوب
- سميرة شعبان محمد الشرفا
- امين محمد السيد العكل
- حميدة فتحي محمود عبد العليم
- أمل عبد العليم أحمد إسماعيل
- بدرية سيد عبد الحميد خليفة
- رشاد احمد رضوان أحمد
- محمود عبد الوهاب عبد الرحمن
- عزيزة عبد العزيز عبدالله عبد اللطيف
- فايزة إبراهيم خليل عامر
- نبيلة أبو الفتوح أحمد الشرابي
- ليلى عبد المنعم منصف
- إبراهيم محمد محمد سالم
- رشا محسن سليم
- اعتدال سيد عرابي بخيت
- وفاء فوزي خضر حسانين
- مديحة عبد اللاه محمد
- السيد إسماعيل أحمد عيد
- أمال عبد المنعم احمد هلال
- فاطمة مصطفي محمد عوض الله
- الحسيني حلمي عرمان أحمد
- أحمد نبيل أحمد الدسوقي
- فاطمة بدوي خليفة بدوي
- محمد حسين السيد محمد
- حمدي حسن إبراهيم مراد
- كمال محمد محمود عمر
- محمد عبد العليم إبراهيم شكر
- ميرفت سعد محمود احمد
- فاطمة نصر نده الزناتي
- هناء حسين محمود عفيفي
- هانم إبراهيم الدسوقي كعيب
- وردة عبد الحميد إبراهيم الدسوقي
- أسامة سعيد نصر احمد
- هالة محمود حامد محمد
- محاسن محمد احمد منصور
- عظيمة عبد العزيز محمد سعدون
- سوسن عبد الهادي قطب الغرب
- أحلام يوسف ثابت خليل
- بدر محمد السيد بدوي
- هنية خليل موسى خليل
- عزيزة عباس محمد عباس
- طه جلال سيد سالم
- فاطمة عبد العزيز عبد اللاه جبر
- فاطمة غريب حسين بندق
- فاطمة منسى مصبح سالم