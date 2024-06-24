الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير النقل يتفقد أعمال امتحان المتقدمين فى مسابقة شغل وظائف مهندسين ومحاسبين

وزير النقل يتفقد
وزير النقل يتفقد أعمال امتحان المتقدمين

قام  الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بزيارة مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكان في استقباله الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 

وتفقد وزير النقل ورئيس الجهاز أعمال امتحان المتقدمين لشغل وظائف مهندسين ومحاسبين جدد بالهيئة القومية للأنفاق، وذلك في المسابقة التي سبق وأعلن عنها الجهاز لعدد 101 وظيفة لتلبية حاجة الهيئة لتعيين 96 مهندسا بتخصصات، (مهندس ميكانيكا - مهندس كهرباء - مهندس تصميم مدني - مهندس تصميم معماري - مهندس اتصالات - مهندس كهرباء حاسبات - مهندس إشارات - مهندس أبحاث تربة - مهندس طرق - مهندس تنفيذ - مهندس عطاءات وعقود - مهندس حصر ومستخلصات - مهندس مبان - مهندس مراقبة جودة - مهندس مساحة - مهندس بحوث - مهندس ميكاترونيك)، بالإضافة إلى ٥ في وظيفة إخصائي شئون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وخلال جولته بالمركز التقى وزير النقل عددا من المتقدمين بعد أدائهم الاختبارات، حيث نقل الوزير تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى جميع المتقدمين وتمنياته بأن يستكمل المتقدمون الذين سيتم اختيارهم النقلة النوعية الضخمة في هذا المجال، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية أيضا أن يتم اختيارهم وفق أفضل معايير الاختيار، وذلك في إطار الاهتمام بالعنصر البشري واختيار أجيال جديدة من المهندسين الشباب حديثي التخرج للعمل في مجال مترو الأنفاق والقطارات الكهربائية السريعة لمواكبة الانطلاقة الحضارية العملاقة التي تشهدها مصر في هذا المجال ليس فقط داخل إقليم القاهرة الكبرى، ولكن في عدد كبير من محافظات الجمهورية بالوجهين القبلي والبحري، وبما يمكن من تنفيذ تلك المشروعات العملاقة طبقًا للجداول الزمنية المحددة لكل مشروع وبما يكفل الحصول على أعلى معايير الجودة والأمان والمطابقة للمواصفات العالمية في هذا المجال المتخصص والفريد.

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الارتقاء بالعنصر البشري الحالي وفق خطة شاملة

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، خلال جولته، حرصه على التعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للاستفادة من منظومة المسابقات الإلكترونية التي تعلي من مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، مشيرا إلى أنه بعد اختيار 96 مهندسا من تخصصات مختلفة وعدد 5 إخصائي شئون مالية بإجمالي 101 ستم اختبارهم بالأكاديمية العسكرية المصرية (طبي- رياضي- نفسي – كشف هيئة)  يعقبها التحاقهم بدورة تدريبية لمدة 6 أشهر بالأكاديمية قبل التحاقهم للعمل بالهيئة القومية للأنفاق، وأضح الوزير أنه إلى جانب تخريج هذه الأجيال الجديدة، فإنه يتم الارتقاء بالعنصر البشري الحالي وَفق خطة شاملة تعتمد مرتكزاتها على عدة محاور؛ منها خلق بيئة عمل مناسبة، وحل المشكلات الإدارية كافة، وتحقيق العدالة بين كل الموظفين واستمرار تنفيذ الدورات التعليمية والتثقيفية والسلوكية لهم، وذلك في إطار الخطة الشاملة للارتقاء بالعنصر البشري بكل قطاعات الوزارة، منها قطاع مترو الأنفاق والجر الكهربائي.

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من جانبه، أوضح الدكتور صالح الشيخ، أن الجهاز أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات، وحرص أن يكون نظام المركز مُميكنا بالكامل وبمنأى عن أي تدخل بشري ثم عمل على توفير البنية التكنولوجية اللازمة للبدء في التطبيق من خلال توفير قاعات مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وإعداد غرفة تحكم مجهزة لتفادي أي مشكلات أو أعطال أثناء اختبارات المتقدمين لشغل الوظائف.

وبشأن محاور الامتحانات التي تجرى بالمركز، كشف الدكتور صالح الشيخ، أن المتقدم يخضع لامتحانات تتكون من عدة محاور منها الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف، ثم الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتضم الحاسب الآلي، والمعلومات العامة، بالإضافة لاختبار في التخصص الذي تقدم عليه المتقدم.

وزير النقل يتفقد أعمال امتحان المتقدمين
وزير النقل يتفقد أعمال امتحان المتقدمين
وزير النقل يتفقد أعمال امتحان المتقدمين
وزير النقل يتفقد أعمال امتحان المتقدمين
وزير النقل يتفقد أعمال امتحان المتقدمين
وزير النقل يتفقد أعمال امتحان المتقدمين
الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل تقييم القدرات تفقد وزير النقل ورئيس الجهاز أعمال امتحان وظائف مهندسين

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