الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شاب بطعنة نافذة في الرقبة بسبب مشادة كلامية بالدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه بطعنة نافذة في الرقبة، وذلك بعد تعدي آخرين عليه بالضرب بسلاح أبيض، بسبب مشادة نشبت بينهما بمدينة شربين، في محافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة شربين من المستشفى المركزي، بوصول شاب يدعى محمود ربيع محمد صبري الهمشري، ويبلغ من العمر 22 عامًا، مقيم بمدينة شربين، مصابًا بطعنة نافذة في الرقبة، وتوفي، ادعاء تعد من آخرين.

وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن مشادة نشبت بين المجني عليه وآخرين، وقاموا بالتعدي عليه بسلاح أبيض، وأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، ويكثف ضباط وحدة مباحث المركز من جهودهم لضبط الجناة.

 

الدقهلية شربين المنصورة مستشفي المنصورة مشادة كلامية

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