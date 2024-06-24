الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير: تصريحات تليجراف البريطانية بشأن تشويه صورة مطار بيروت تمثل حربًا نفسية

مطار بيروت
مطار بيروت

قال عمر المعربوني، خبير عسكري واستراتيجي، إنّ تصريحات صحيفة تليجراف البريطانية بشأن تخزين حزب الله أسلحة في مطار بيروت، يدخل في سياق الحرب النفسية والإعلامية التي اعتاد الكيان الإسرائيلي وداعموه أن يقوموا بها في مواجهتهم من خلال حملات التشويه.

وأضاف “المعربوني” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تغطية خاصة"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ إسرائيل الآن في مرحلة معقدة جدًا، لذلك تقوم بتشوية صورة لبنان ومطارها لتحقيق القول بأن مطار لبنان غير أمن، خاصة أن المغتربين يبدأون بالقدوم إلى لبنان في هذا التوقيت.

وأشار إلى أن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، قام بواجبه بإطلاع السفراء والدبلوماسيين لتوضيح الصورة الصحيحة، إضافة إلى أن الحكومة اللبنانية تقوم الآن بتنفيذ حملة لتوضيح الصورة بعد صريحات صحيفة تليجراف البريطانية.

وتابع أن هدف صحيفة تليجراف البريطانية من ذلك التصريحات قد يكون أنها تعاني من بعض المشكلات المالية فتعتقد أن ترويج مثل هذه الأخبار يساهم في رفع أسهم الصحيفة.

القاهرة الإخبارية عمر المعربوني حزب الله تغطية خاصة إسرائيل

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