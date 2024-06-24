المصرى يستهدف التعاقد مع الليبى فاضل سلامة

دخل النجم الدولي الليبي فاضل سلامة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي بني غازي، دائرة اهتمامات نادي المصري البورسعيدي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب نجم الأهلي بنغازي، فاضل سلامة، صاحب الـ22 عامًا، في أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر، وهو ما جعل اللاعب بمثابة جوكر كروي، كونه يجيد اللعب في مركزي جناح أيسر وأيمن.

ويقترب اللاعب الدولي لمنتخب ليبيا من الانضمام إلى صفوف نادي المصري البورسعيدي، فضلًا عن ناديي النصر والاتحاد الليبيين.

وكشف المصدر أن علي ماهر، المدير الفني للفريق البورسعيدي، طلب التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي، بسبب إعجابه بإمكانياته الفنية والبدنية.

وأوضح المصدر أن إدارة المصري البورسعيدي ستفتح باب المفاوضات مع مسئولي النادي الليبي خلال الفترة المقبلة، من أجل الحصول على خدمات اللاعب في الموسم المقبل.

المصري يحسم مصير معتز زدام في جلسة خاصة

على جانب آخر، يعقد مسئولو النادي المصري جلسة خاصة مع التونسي معتز زدام لاعب الفريق، لمعرفة موقفه النهائي ورغبته من الاستمرار مع الفريق البورسعيدي، لتفعيل بند الشراء الموجود في عقده مع النادي، بعد تألقه مع المصري وبات من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها علي ماهر المدير الفني للفريق.

وكان المصرى قد نجح فى ضم التونسى معتز زدام، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مع بند يتيح للنادى البورسعيدى شراء اللاعب مقابل سداد 300 ألف دولار للترجى التونسى.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الإسماعيلي في المباراة التي تجمع الفريقين في السابعة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل هدف المصري وقتها التونسي فخر الدين بن يوسف، بينما سجل هدف الدراويش عبدالرحمن مجدي.

يذكر أن الفريق البورسعيدي كان قد تلقى خسارة أمس، أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.