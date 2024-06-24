مراسل "القاهرة الإخبارية": وزير الخارجية اليونانى أكد دعم بلاده لقبرص فى مواجهة حزب الله

قال عبدالستار بركات، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أثينا، إن وزير الخارجية اليوناني، أكد أن اليونان سوف تقف بجانب قبرص، كما أن الاتحاد الأوروبي سيقف بجانب قبرص إذا وقعت أي اعتداءات من "حزب الله" اللبناني.

وأضاف، خلال رسالة على الهواء، أنه وصف الاتهامات أو التهديدات التي وجهها "حزب الله" لقبرص بأنها غير مقبولة، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات ليست جديدة، لأنه عندما صرَّح الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، وهدد قبرص، أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيقف بجانب قبرص، مشيرًا إلى أن اليونان وقبرص دولتان حليفتان.

وتابع أن الرئيس القبرصي أكد أنها ليست جزءًا من المشكلة ولا تتورط في حزب الحرب، وأكد أنها جزء من الحل، ولذلك كان هناك الممر البحري الملاحي الذي يمد قطاع غزة بالمساعدات.